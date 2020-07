Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes erreicht Kickstarter-Ziel binnen zwei Stunden

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes eröffnete seine Kickstarter-Seite am 27. Juli um 12:00 ET. Danach erreichte das Spiel der ehemaligen Suikoden-Mitarbeiter in weniger als zwei Stunden fast das Mindestziel von 500.000 Dollar.

Die Streckenziele umfassen mehrere ansprechende Funktionen. Bei 750.000 Dollar würde ein Festungsmodus hinzufügt werden. Dies scheint auf ein Armeemanagementsystem hinzudeuten, das dem in den Suikoden-Spielen ähnelt und in dem man seine Basis verwalten, mit den Gruppenmitgliedern chatten usw. kann.

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes ist für den PC nur in seinem minimalen Ziel geplant. Mit der Bonusschwelle von 1 Million Dollar werden jedoch Konsolenversionen freigeschaltet, einschließlich der Versionen PS5 und Xbox Series X. Dieses Ziel wurde im übrigen ebenfalls schon bereits erreicht. Aktuell haben mehr als 11.000 Unterstützer über 1 Millionen zusammengetragen und der Betrag klettert minütlich weiter in die Höhe. Die Kampagne endet in 31 Tagen.

Über Twitter bedankte sich das Team bereits für die großartige Unterstützung.

Auf der Kickstarter-Seite bestätigt die offizielle Beschreibung von Eiyuden Chronicle vor allem, dass über 100 Charaktere spielbar sind. Das Kampfsystem verwendet 6 Gruppenmitglieder und die Grafiken des Spiels, wie in Screenshots gezeigt, mischen 2D-Sprites mit 3D-Hintergründen.

Last but not least enthält die Kickstarter-Seite auch ein ziemlich cooles und lustiges Intro-Video mit Yoshitaka Murayama, in dem Junko Kawano, Junichi Murakami, Osamu Komuta rekrutiert und das Rabbit & Bear Studios zusammengefasst werden. Am Ende kämpfen sie alle gegen einen Schlägerboss, der sich als Koji Igarashi von Bloodstained herausstellt. Das Video endet mit einem vollständigen Trailer zum Spiel, der zum ersten Mal das Gameplay enthüllt.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes soll im Herbst 2022 erscheinen.