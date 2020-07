Suikoden Entwickler kündigen Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes an

In der letzten Folge der Animal Crossing-Talkshow „Animal Talk“ gab Filmstar Brie Larson zu, dass sie gerne Samus in einem kommenden Metroid-Film spielen würde. Im Jahr 2020 ist Brie Larson am bekanntesten für ihre Rolle als Captain Marvel im Marvel Cinematic Universe. Aber Larson ist auch kein Fremder in der Spielewelt. Animal Crossing: New Horizons…