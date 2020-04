Eines der umstrittensten Spiele aller Zeiten erscheint für die Nintendo Switch

Eines der umstrittensten Spiele aller Zeiten ist auf dem Weg für die Nintendo Switch. Entwickler Destructive Creations hat angekündigt, dass sein unglaublich kontroverser und spaltender isometrischer Shooter Hatred auf die Nintendo-Konsole kommt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gibt es kein Wort über einen möglichen Release-Termin. Außerdem ist derzeit unklar, ob Änderungen am Spiel vorgenommen werden, damit es auf der Hybrid-Konsole von Nintendo veröffentlicht werden kann, was bei Spielen mit der Bewertung “Nur für Erwachsene” normalerweise nicht möglich ist.

Hatred tauchte erstmals 2015 über Destructive Creations auf. Darin spielen die Spieler als menschenfeindlicher Massenmörder, der einen “Völkermordkreuzzug” mit dem einzigen Ziel unternimmt, so viele Menschen wie möglich zu töten. Klingt schrecklich, oder? Nun, laut Destructive Creations war das Spiel eine direkte Reaktion auf gesellschaftliche und politische Trends wie politische Korrektheit.

Wie zu erwarten war, war das Spiel unglaublich kontrovers. Tatsächlich wurde es von Valve aufgrund seines übertriebenen gewalttätigen Inhalts aus Steam (Steam Greenlight) gezogen. Schließlich wurde es jedoch zusammen mit einer persönlichen Entschuldigung von Gabe Newell selbst zurückgebracht. All dies trug natürlich nur zur kontroversen Natur des Spiels bei.

Das Spiel fand tatsählich ein Publikum. Es wurde sogar von einigen Spielern Gameplay-Elemente “verteidigt”.

Bisher gibt es keinen Release-Termin für die Nintendo Switch-Version, aber ein Bild auf Twitter. Den Gameplay-Trailer findet ihr auf YouTube und wird ausnahmsweise nicht auf unserer Seite veröffentlicht.

Happy Easter our beloved fans 🖤

Recently we revealed something regarding Nintendo Switch. This picture may give you a better idea about what is going to happen.

Are you waiting? pic.twitter.com/a16anUq5St

— Destructive Creations (@DestCreat_Team) April 11, 2020