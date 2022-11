Ein rein koreanisches Weltmeisterschaftsfinale

League of Legends - (C) RIOT Games, Tencent

Das vielleicht größte Ereignis im esports-Kalender steht dieses Wochenende an. Am Sonntag findet das Finale der League of Legends-Weltmeisterschaft statt, das kostenlos auf der beliebten Streaming-Plattform Twitch.tv gestreamt wird – Das Finale, das sich zu einem der spannendsten seit Langem entwickelt, wird nach einem ganzen Monat Wettbewerb in den USA nur noch von zwei Teams bestritten. Zum ersten Mal seit 2017 nehmen zwei koreanische Teams am Finale teil und beide haben eine bewegende Erfolgsgeschichte, welche die Spannung nur noch mehr steigert.

T1 kämpft um einen weiteren Titel

T1 ist der aktuelle Favorit, mit einer Quote von 13/50 bei Cloudbet und das aus gutem Grund: Das Team hat sich als zweitplatziertes Team für die Region qualifiziert und hat eine lange Erfolgsgeschichte hinter sich. Angeführt wird das Team von ihrem bekanntesten Spieler und dem berühmtesten League of Legends-Spieler der Welt, Faker.

Mit drei Titeln in der Tasche, dem ersten 2013, dem zweiten 2015 und dem dritten 2016, hat das Team seine Jagd nach einem weiteren Sieg fortgesetzt und wurde 2017 Zweiter, 2019 Vierter und 2021 Dritter.

Der unbesiegbare Dämonenkönig verteidigt immer noch den Titel des besten Spielers der Welt und wird wieder versuchen, sein Team zu einem vierten Weltsieg zu führen und sein Vermächtnis innerhalb des Spiels weiter zu festigen. Gerade jetzt, nach einer Zeit außerhalb des Hauptspieleplans, in der er glaubte, nicht seine beste Leistung bringen zu können.

Für den Rest des Teams ist es der erste große Auftritt auf der Weltbühne, und es wird versuchen, sich einen Namen zu machen – aber einfach wird es für die Favoriten nicht werden.

DRX-Fans haben viel Grund zur Freude

Obwohl die Cloudbet-Quoten, welche derzeit bei 3,85 auf der Dezimalquote liegen, nicht für das viertplatzierte koreanische Team sprechen – gibt es für das Team auf dem Weg ins Finale viel Grund zur Freude. Nach dem überzeugenden 3:1-Sieg im Halbfinale gegen Gen.G, in welchem sie als Underdogs galten, gehen sie mit viel Selbstvertrauen in das Finale und spielen gleichzeitig gegen eine Mannschaft, die ihnen sehr vertraut ist.

Ihr Auftritt im Finale wird auch die erste Gelegenheit für das Team sein, auf internationaler Ebene und auf höchstem Niveau zu spielen. Während sie in der regulären Saison mäßigen Erfolg hatten, waren ihre besten internationalen Leistungen der zweite Platz bei der MSI im Jahr 2018 und der erste Platz bei Rift Rivals im Jahr 2019 – mit einem Sieg bei der Weltmeisterschaft könnte das Team seine wahre Stärke beweisen.

Viele Augen werden auf Faker für T1 gerichtet sein, aber die DRX-Fans werden die Bot-Lane mit viel Aufmerksamkeit beobachten. Der Support-Spieler BeryL hat bereits einen Weltmeistertitel im Jahr 2020 und den zweiten Platz im Jahr 2021 gewonnen, sein Lane-Partner Deft ist aber schon seit 2014 auf der Jagd nach einem Weltmeisterschaftstitel, die er 2014, 2016 und 2018 nicht gewinnen konnte. Deft wird versuchen, dem ein Ende zu setzen und die USA als Weltmeister zu verlassen.

Der Rest des DRX-Teams, Kingen, Pyosik und Zeka, gehen jedoch als WM-Neulinge in dieses Turnier und müssen ihr Bestes geben. Der erst 19-jährige Zeka wird sich die mittlere Bahn mit dem wesentlich erfahreneren Faker teilen, aber nachdem er Chovy im Halbfinale besiegt hat, dürfte auch sein Selbstvertrauen auf Höchststand sein.

Für alle Fans wird es ein spannendes Finale werden, unabhängig vom Sieger, der hoffentlich die volle Best-of-Five-Serie spielen wird. Wenn die Zahlen aus den Vorjahren stimmen, könnte es auch das erste League of Legends-Turnier sein, das die Marke von hundert Millionen gleichzeitigen Zuschauern übersteigt – 2021 wurden 74 Millionen gleichzeitige Spitzenzuschauer gezählt, was einem Anstieg von 60,33 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, wobei es schwierig ist, diese Zahlen vollständig zu verifizieren, und viele vermuten, dass die Zuschauerzahl viel höher ist.

Das Spiel findet am 5. November statt und beginnt um 17:00 Uhr PDT, 1:00 Uhr MESZ oder 9:00 Uhr KST. Die Zuschauer können das Spiel kostenlos auf Twitch über den offiziellen League of Legends-Stream von Riot Games oder einen der offiziellen Partnerseiten, die dieses spannende Weltmeisterschaftsfinale streamen werden, verfolgen – für Zuschauer aus Ländern wie z. B. Deutschland wird das Finale auch im Fernsehen über den Sender SPORT1 übertragen.