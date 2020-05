EA veröffentlicht Battlefield 6, Switch-Ports, und mehr bis Ende 2021

The Last of Us 2 – Ein Meisterwerk zum Abschluss Das Abenteuer “The Last of Us” rund um Joel und Ellie war der Diamant der PS3. Sony veröffentlichte das Meisterwerk von Naughty Dog im letzten Drittel vom Lebenszyklus der Konsole. Und es stahl allen Vorgängern die Show! Joel, ein grimmiger Mann in seinen 40ern trifft…