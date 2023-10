EA Sports FC 24 erreichte bisher 11,3 Millionen Spieler

Seit seinem Release hat EA Sports FC 24 weltweit über 11,3 Millionen Spieler erreicht. Ebenso ist EA Sports FC Mobile erfolgreich unterwegs.

EA Sports FC Fakten

Entwickler: EA-Sports Publisher: EA Genre: Sport Release: 29/09/2023 PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu EA Sports FC

Die wohl bekannteste Fußball-Videospiel von EA Sports hat einen neuen Namen bekommen, nachdem man sich mit der FIFA wohl nicht mehr finanziell einigen wollte. Der Name allein macht anscheinend noch keinen Erfolg aus, wie die aktuellen Spielerzahlen von EA Sports FC 24 zeigen.

Obwohl die physischen Verkäufe in Großbritannien um 30 Prozent niedriger ausgefallen sind als bei FIFA 23, hat sich EA Sports FC 24 für den Herausgeber als großer Erfolg erwiesen. In Großbritannien war es der zweitgrößte physische Start, nur knapp hinter The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Hogwarts Legacy. Besonders erfreulich ist, dass die Verkaufszahlen der Nintendo Switch-Version im Vergleich zu FIFA 23 leicht gestiegen sind. Doch das ist noch nicht alles. Im Vergleich zum Vorjahr gab es eine erstaunliche Steigerung von 20 Prozent gegenüber FIFA 23.

Cam Weber, Präsident von EA Sports, freut sich über die Rückkehr der langjährigen Spieler und den Anstieg neuer Mitglieder in der FC 24-Familie. Er betont: “Mit EA Sports FC bauen wir die größte Fußball-Community der Welt auf, und wir fangen gerade erst an.”

EA Sports FC Mobile ähnlich erfolgreich

Nicht nur das Videospiel, sondern auch der mobile Ableger erreichte interessante Spielerzahlen. So konnte EA Sports FC Mobile nach nur zehn Tagen über 11,2 Millionen Nutzer verzeichnen, davon allein 2,2 Millionen zum Start.

Obwohl die physischen Verkaufszahlen von EA Sports FC 24 anscheinend niedriger ausgefallen sind als noch bei FIFA 23 (ein längerer Trend, den wir seit Jahren verfolgen) ist der neueste Fußball-Ableger von EA Sports noch erfolgreicher als seine Vorgänger. Das wird wohl daran liegen, dass immer mehr Spieler digital ihre Spiele kaufen. Immerhin hat EA Sports kräftig in FIFA 23 damit geworben, wie es im virtuellen Fußball weitergeht. Die Bemühungen haben sich anscheinend ausgezahlt.

EA Sports FC 24 ist für verschiedene Plattformen erhältlich, darunter Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 und PC.