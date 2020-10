EA Play startet am 10. November im Xbox Game Pass Ultimate

Mit der Übernahme von Psyonix durch Epic Games, läuteten diese das Free to Play Zeitalter von Rocket League ein. So wie es der neue Mutterkonzern seit jeher mit dem Megahit Fortnite handhabt. Änderungen waren zu erwarten und so führte Epic Games auch eine Epic Account Pflicht in das Spiel ein. Wir wussten dass das noch…