EA: Neuer Battlefield-Titel erscheint Ende 2018

Nintendo hat heute den Releasetermin für sein kommendes 3DS-Game „Mario Party: The Top 100“ bekannt gegeben. So wurde der Titel für einen Launch am 5. Januar bestätigt.

Die Party-Games-Sammlung verspricht die besten Mini-Spiele aller 10 Konsolen-Titel und unterstützt „Download Play“, sodass bis zu vier Gamer auf einer Karte mitspielen können.

Kurze Geschichte zu Mario Party

Am 9. März 1999 erschien in Europa das erste Mario Party für die Nintendo 64, in Japan bereits Ende 1998. Das Game wurde von Hudson Soft hergestellt und von Nintendo selbst veröffentlicht. Mario Party basiert wie alle seine vielen Nachfolger auf dem Prinzip eines Brettspiels.

Noch heute haben Gamer dieser Generation Schwielen auf der Handfläche (oder noch immer Verhärtungen), durch ausufernde Kreisbewegungen am N64-Controller. Es folgten 9 weitere Titel, aus jenen sich die „Top 100“-Sammlung für die Nintendo 3DS-Auflage ergibt.

