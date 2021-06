E3 2021: Award Show zeichnet die am heißesten erwarteten Spiele aus

E3 @ Los Angeles, USA

Die E3 2021 steht kurz bevor. Wie jeder Gamer weiß, bedeutet das, dass uns bald neue Ankündigungen, Game-Reaveals, Gameplayszenen und viele Überraschungen erwarten. Kurz: Der Juni ist seit Jahren der spannendste Monat in der Industrie. In der Vergangenheit bröckelte dieser Pflichttermin in der Gaming-Landschaft jedoch etwas.

So wie jede andere Branche, musste auch Gaming unter der Covid19-Pandemie leiden. Im Jahr 2020 fand die Electronic Entertainment Expo daher leider nicht statt. Auch bleiben einige Größen der Videospielindustrie seit kurzem fern von dem Event. Sony hat beispielsweise auch für dieses Jahr ein Fernbleiben angekündigt. Doch zahlreiche andere große Namen, haben für die diesjährige Expo wieder eigene Pressekonferenzen angekündigt.

Um die angekündigten Spiele zu feiern, haben die Verantwortlichen der E3 2021 jetzt eine Award Show angekündigt, die die besten und spannendsten Titel der diesjährigen küren soll. Beginnend mit der Liveübertragung des Events am 12. Juni sollen dabei alle über die vier Tage neu angekündigten Spiele bewertet werden.

E3 2021 Awards Show

Die Gewinner sollen dann am 15. Juni feststehen. ,,Für das diesjährige Event, arbeiten wir mit Redakteuren von einigen der weltweit führenden Videospiel-Outlets, um die offizielle E3 2021 Awards Show zu erstellen, die die am heißesten erwarteten Spiele der Show küren soll.“ heißt es von Seiten der Expo. Sie führen weiter aus:

,,Die Übertragung wird voller aufregender Ankündigungen und Reveals sein und innovative Publisher und Entwickler dabei zu feiern, ist ein idealer Weg, um die E3 2021 zu beenden.“

Die Media-Vertreter sollen demnach die heißesten erwarteten Spiele des diesjährigen Events küren. Ein Unterfangen, das sich als nicht so leicht erweisen könnte. So kann man davon ausgehen, dass uns viele große und kleine Spiele erwarten. Battlefield 6 dürfte einer der Anwärter sein. Es soll zwar schon am 9. Juni im großen Stil gezeigt werden, auf der E3 2021 kann man aber sicherlich noch mehr davon erwarten.

Auch Bethesda soll mit einigen neuen Spiele aufwarten. So freuen sich Fans schon auf die ersten Szenen von Starfield und The Elder Scrolls 6. Was uns aber genau erwartet, sehen wir erst ab dem 12. Juni.