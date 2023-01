E3 2023: Xbox, Sony und Nintendo nehmen nicht teil

E3 2023: Die größten Namen der Gamingbranche sollen nicht an der größten Veranstaltung der Gamingbranche teilnehmen?

Die Electronic Entertainment Expo gilt seit Jahren als DAS Event in der Gamingbranche. Mit ihren zahlreichen Pressekonferenzen markiert sie jenes Wochenende im Jahr, an dem in der Vergangenheit die wichtigsten Spiele der nahen Zukunft angekündigt wurden. Gamer konnten immer mit zahlreichen Gameplayvideos, Trailer und neue Ankündigungen rechnen. Die mal bessere, mal schlechtere Spiele zeigten. Doch in der Vergangenheit war es still um die Messe. Aufgrund der Pandemie fand sie in den letzten Jahren entweder nur digital, oder gar nicht statt. Die E3 2023 soll nun das erste Mal in vier Jahren wieder als Live-Veranstaltungen stattfinden. Doch diesmal könnten die drei größten Namen fehlen.

Denn wenn die E3 2023 am 13. Juni erneut ihre Pforten öffnet, werden Nintendo, Sony und Xbox aktuellen Berichten zufolge nicht vertreten sein. So haben die Kollegen von IGN von zahlreichen Quellen gehört, dass die drei bedeutendsten Namen in der Gamingbranche dieses Jahr aussetzen wollen. Auch wenn die Gerüchte noch nicht bestätigt sind, wäre die Tendenz auf jeden Fall bereits in den letzten Jahren ersichtlich. Während Sony beispielsweise die Electronic Entertainment Expo in der Vergangenheit nutzte, um Exklusivspiele wie God of War anzukündigen, setzt das Unternehmen aktuell eher auf eigene Events.

Die E3 2023 hat zu viel Konkurrenz

Mit ihren ,,State of Play”-Events beleuchtet Sony mehrmals im Jahr ein bestimmtes Spiel und ermöglicht Spielern einen tieferen Einblick in Story und Gameplay. Damit sind sie nicht auf drei Tage im Jahr angewiesen und können ihre Spiele beliebig vermarkten. Auch bei Microsoft ist der Trend Richtung eigener Events zu erkennen. So gab Xbox-Chef Phil Spencer kürzlich bekannt, mit dem Summer Showcase im Juni neue Spiele und Trailer zeigen zu wollen. Zusätzlich kehrt auch das Summer Game Fest zurück, wodurch die E3 2023 deutlich mehr Konkurrenz bekommt.

Sollten sich die Gerüchte daher bewahrheiten und die E3 2023 müsste ohne Nintendo, Sony und Xbox auskommen, wäre das ein schwerer Schlag für die Messe. Nach Jahren der Pandemie und ohne Live-Veranstaltungen, könnte das der letzte Schlag sein, den das angeschlagene Event verträgt.