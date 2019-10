E-Sportler: Hobby oder Beruf?

© Reed Exhibitons / David Faber

Ist Ihnen dieses Bild bekannt? Ihr Kind sitzt Tag und Nacht am Computer, spielt und achtet nicht darauf, dass Sie versuchen, seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu lenken. Haben Sie Angst, dass es seine Gesundheit, Zeit und Nerven verschwendet? Schauen wir uns diese Situation an.

Früher waren Spiele einfacher, schlossen die Möglichkeit des Spielens in einer Mannschaft aus und wurden ausschließlich als Hobby oder Unterhaltung wahrgenommen. Heutzutage kann man schon mithilfe von Spielen Geld gewinnen oder an den E-Spot-Meisterschaften teilnehmen und sogar Millionär werden. Durch das Spielen war es für eine Weile möglich, von den Hauptaufgaben und Taten abzuweichen, sich auszuruhen und zu entspannen. Für viele ist das bis heute so: Das Spiel ist ein Weg, sich zu entspannen. Aber es gibt einige Leute, für die die Teilnahme an Videospielen zum Beruf geworden ist. Die Universität Korea eröffnet im nächsten Jahr sogar die Fachrichtung „E-Sport".

Vom Beispiel berühmter Spieler ermutigt, sehen Teenager ihren Zeitvertreib als Vorbereitung auf eine E-Sportler-Karriere. Wie soll man sich in dieser Situation verhalten? Lohnt es sich, eine solche Initiative zu unterstützen oder noch ein Kind zu überzeugen?

Die erste Liga der Computerspiele erschien 1997 in den USA. Seitdem gewinnt E-Sport immer mehr an Fahrt und wird von Jahr zu Jahr immer beliebter. Die Anzahl der Preise bei großen Wettbewerben kann mehrere Millionen Dollar betragen. Tausende Teilnehmer fordern sich gegenseitig heraus und testen ihre Stärke. Dieser Sport scheint jedoch nur auf den ersten Blick einfach zu sein.

Wie im traditionellen Sport ist der Schlüssel zum Erfolg die Übung und der Wille zum Sieg. Die Spieler spielen nicht nur aus sportlichen Gründen, sondern verbessern ihre Fähigkeiten im Spiel und spielen um den Sieg und nicht um die Teilnahme. Englischkenntnisse sind auch von großer Bedeutung. Viele Spiele, insbesondere bei internationalen Wettbewerben, finden in englischer Sprache statt. Gute handmotorische Fähigkeiten und schnelles Reagieren sind Fähigkeiten, die in der Profiliga nicht unabdingbar sind. Erfordert wird nicht nur Reaktion, sondern auch hohe Intelligenz: Aufbau von Strategien und Taktiken ist die Grundlage einer Reihe von Videospielen. Stressresistenz ist eine weitere Voraussetzung.

Wie in jedem Beruf gibt es auch hier Fallstricke. Nachteile des Berufs Geld Mangel an Stabilität in der ersten Phase, die übrigens sehr lange dauern kann. Alle Einnahmen werden nur aus dem gewinnenden Fonds gutgeschrieben. Außerdem müssen Sie für die Teilnahme an Wettbewerben bezahlen. Wenn wir nicht über die Hauptliga sprechen, die nicht so einfach zu erreichen ist, dann werden alle Kosten von den Spielern getragen. Mit anderen Worten, Sie können mit Spielen erst Geld verdienen, wenn Sie erhebliche Investitionen in diese Karriere getätigt haben.

Es genügt, sich ungefähr vorzustellen, wie viele Leute Videospiele spielen und welche in professionelle Teams kommen, um ihre Chancen einzuschätzen. Und wenn wir uns daran erinnern, dass es viele Spieler gibt und es nur einen Preis gibt, ist es nicht schwierig, die Erfolgschancen einzuschätzen.

Nicht jeder kann stundenlang am Computer sitzen, ohne sich zu bewegen. Und es ist noch naiver zu glauben, dass dies keinen Einfluss auf die Gesundheit hat. Viele professionelle E-Sportler müssen traditionelle Sportarten ausüben, um körperliche Inaktivität auszugleichen – die mit dem Beruf verbundene geringe Mobilität. Das Karpaltunnelsyndrom oder Tunnelsyndrom ist eine Berufskrankheit bei vielen Menschen, die viel Zeit am Computer verbringen. Das Sehvermögen aus der Notwendigkeit, ständig auf den Monitor zu schauen, sinkt ebenfalls erheblich. Nervöse Überlastung und Erschöpfung, insbesondere wenn das Spiel mehrere zehn Stunden dauert, ist eine häufige Erkrankung bei Spielern. Fügen Sie hier einen unregelmäßigen Zeitplan hinzu – das Training kann zu jeder Tageszeit stattfinden, manchmal spät abends oder nachts.