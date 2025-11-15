Nächster Nintendo-Film: Donkey Kong soll angeblich 2028 ins Kino kommen

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Gerüchteküche rund um Nintendos Filmpläne brodelt weiter: Laut einem neuen Leak soll der Donkey Kong-Film bereits in Produktion sein und auf einen Kinostart im Jahr 2028 zusteuern. Die Info stammt vom bekannten Insider MyTimeToShineHello, der auf X.com (ehemals Twitter) schrieb, der Film sei „schon in Arbeit“ und für 2028 eingeplant.

Offiziell bestätigt ist dieses Datum zwar nicht, aber der Zeitpunkt würde perfekt zu Nintendos wachsender Kino-Strategie passen. Nach dem Mega-Erfolg von The Super Mario Bros. Movie mit über einer Milliarde Dollar Einspielergebnis war klar: Nintendo meint es mit seinem Sprung nach Hollywood ernst. Immerhin gab es erst kürzlich den Trailer zum Super Mario Galaxy-Film, der am 02. April 2026 in die Kinos kommen soll.

So konkret ist der neue Donkey Kong-Film schon

Wichtig: Der Donkey-Kong-Film ist kein reines Fantasieprodukt der Community. Nintendo und Universal haben bereits eine Copyright-Eintragung für ein „Untitled Donkey Kong Motion Picture“ vorgenommen, also ein unbetiteltes Donkey-Kong-Kinoprojekt, produziert von Nintendo Studios und Universal Pictures.

Dass es wirklich um einen eigenständigen Film geht, passt auch zu Donkey Kongs Auftritt im Mario-Film: Dort wurde er von Seth Rogen gesprochen, der laut aktuellen Berichten erneut als Stimme von Donkey Kong zurückkehren soll.

Der Leaker MyTimeToShineHello war in der Vergangenheit bei einigen Film- und Superhelden-News treffsicher, lag aber auch öfter daneben. Genau deshalb solltest du das Jahr 2028 aktuell als das sehen, was es ist: ein plausibles, aber noch spekulatives Zeitfenster. Es ist noch keine fixe Ankündigung.

Wie Donkey Kong in Nintendos Kinoplan passen würde

Spannend wird das Ganze, wenn man Nintendos bisherige Kinoplanung anschaut. Laut aktuellen Berichten sieht die Roadmap so aus, dass der Super Mario Galaxy-Film am 02. April 2026 in die Kinos kommt (bereits bestätigt). Die Live-Action-Adaption von The Legend of Zelda, die derzeit in Neuseeland gedreht wird, soll am 07. Mai 2027 kommen. Sollte der Donkey Kong-Film tatsächlich 2028 kommen, wäre Nintendo die nächsten drei Jahre im Kino vertreten.

Nintendo hat gegenüber Investoren bereits erklärt, dass man eine Struktur für einen regelmäßigen Veröffentlichungsrhythmus bei Filmen aufbaut. Das klingt sehr nach einem langfristigen „Cinematic Universe“, nur eben im Nintendo-Stil: Super Mario, The Legend of Zelda, Donkey Kong und vielleicht später weitere Marken wie Kirby, Metroid oder Star Fox. Für dich als Zuschauer würde das bedeuten: Jedes Jahr ein neues Nintendo-Kinoevent, mit unterschiedlichen Genres und Stilen. Von knallbunter Animation bis hin zu ernsthafter Live-Action-Fantasy.

Die 2028-Aussage ist im Netz schnell viral gegangen, aber man sollte sie nüchtern einordnen. Ja, der Donkey Kong-Film wird kommen. Er ist real. Nach den Startdaten von Super Mario Galaxy und The Legend of Zelda würde es durchaus Sinn ergeben. Aber nein, offiziell ist noch nichts. Solange es keine Ankündigung in einer Nintendo Direct oder von Universal gibt, bleibt 2028 ein gut begründetes, aber dennoch unsicheres Fenster. Vielleicht wird es in den End-Credits von Super Mario Galaxy bereits Hinweise darauf geben. Auch das ist derzeit nur Spekulation (meinerseits).

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!