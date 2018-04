BANDAI NAMCO Entertainment Europe gibt bekannt, dass DIVINITY: ORIGINAL SIN 2, das preisgekrönte, BAFTA-nominierte Rollenspiel (RPG) von Larian Studios, im August 2018 auf Xbox One und PlayStation4 erscheinen wird.

Nach dem Erfolg des Spiels als bestbewertetes PC Spiel auf Metacritic 2017 (93/100 bei über 70 Kritiken), welches im September letzten Jahres für Windows 10 erschienen ist, werden BANDAI NAMCO Entertainment America Inc. und BANDAI NAMCO Entertainment Europe zusammen mit Larian Studios DIVINITY: ORIGINAL SIN 2 auf die Konsole bringen. Die Spieler können sich dabei auf ein besonderes Abenteuer begeben und eine der umfangreichsten RPG-Welten die jemals erschaffen wurden erkunden.

Sandbox-Gameplay mit Experimenten

DIVINITY: ORIGINAL SIN 2 gibt Spielern die Freiheit eines Sandbox-RPG, welches zur Improvisation und zum Experimentieren animiert. Es gibt zwar Regeln, diese sollen allerdings lieber gebrochen anstatt befolgt werden. Das Spiel findet in der Welt von Rivellon statt, wo Spieler überall hingehen, mit jedem reden (lebendig, tot, oder außermenschlich) und komplett mit der Spielwelt interagieren können.

Endlich wieder ein Game mit Splitscreen-Coop!

Das Spiel bietet sechs einzigartige Charaktere mit vollwertigen Hintergrundgeschichten, Persönlichkeiten und Quest-Reihen: Der Rote Prinz, ein hochmütiger aber heldenhafter Echsenadliger, Sebille, eine Elfen-Assassine, Lohse, eine besessene Musikerin, Ifan Ben-Mezd, ein rachsüchtiger Ex-Soldat, Bestie, ein ehemaliger Zwergenrebell, der zum Piraten wurde und Fane, ein Untoter der längst vergessenen Eternal-Rasse. Konsolenspieler, die zum ersten Mal in die Welt von DIVINITY: ORIGINAL SIN 2 eintauchen, werden sich an einer Benutzeroberfläche erfreuen, die auf der Konsole sowohl für Vier-Spieler-Online-Coop als auch für Zwei-Spieler-Splitscreen-Coop zugeschnitten ist. Zusätzliche Inhaltsupdates und Features werden in den Wochen und Monaten vor der Veröffentlichung des Spiels bekannt gegeben.

„Es ist eine unglaubliche Möglichkeit für uns mit Larian Studios, die ihr Talent schon durch die Arbeit an vorherigen Spielen gezeigt haben, zu arbeiten“, sagte Hervé Hoerdt, Vice President of Marketing & Digital bei BANDAI NAMCO Entertainment Europe. „Wir sind extrem erfreut, diesen herausragenden Titel in unser Lineup aufzunehmen, indem wir Konsolenspielern neue, epische Abenteuer mit den umfangreichsten RPG Welten, die jemals geschaffen wurden, bieten“ „Es war sehr wichtig für uns, dass DIVINITY: ORIGINAL SIN 2 von einem Team vertrieben wird, das versteht, wie man RPGs einem breiten Publikum nahebringt.“, sagte Swen Vincke, Gründer und CEO der Larian Studios. „Mit Dark Souls und The Wichter, hat BANDAI NAMCO Entertainment gezeigt, dass sie wissen, wie man exakt das tut. Deshalb bin ich sehr glücklich, dass wir ihre Unterstützung haben.“

Die Entwicklung von DIVITINY: ORIGINAL SIN 2 fing mit einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne im August 2016 an, in der über 2 Millionen Dollar von mehr als 40.000 Unterstützern gesammelt wurden. Die Xbox One und die PlayStation 4 Versionen von DIVINITY: ORIGINAL SIN 2 werden im August 2018 physisch und digital erhältlich sein.