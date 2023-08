Disney Dreamlight Valley: Star Path auf Twitter verrät kommende Themen!

Disney Dreamlight Valley hat begonnen, das Thema für seinen bevorstehenden “Star Path” anzuteasern, da das nächste Update kurz bevorsteht. Derzeit kann Disney Dreamlight Valley nur von Spielern erreicht werden, die ein Gründerpaket gekauft oder einen Game Pass besitzen, aber es wird erwartet, dass es bis Ende 2023 kostenlos spielbar sein wird.

Sobald das Spiel vollständig kostenfrei ist, wird der Verkauf von Mondsteinen noch wichtiger für Gameloft sein, da dies die Hauptquelle für Gewinne für Disney Dreamlight Valley sein wird. Sobald dies geschieht, werden Gegenstände und Pakete, die nur mit Mondsteinen gekauft werden können, priorisiert – dazu gehören Star Paths, Dream Bundles und Premium Store Items.

Seit dem Erscheinen von Disney Dreamlight Valley gab es bereits einige Star Path Themen. Obwohl sich einige Fans über die repetitive Natur vieler Star Path-Quests beschwert haben, sind die meisten Spieler zufrieden mit dem Battle Pass-ähnlichen System, das das Spiel implementiert hat.

Um Star Path-Gegenstände zu erhalten, müssen Spieler Aufgaben, auch bekannt als Pflichten, erledigen, um Token und allerlei thematische kosmetische Gegenstände, Haustiere und Motive für ihre “Touch of Magic”-Kreationen zu erhalten.

Can you guess the themes included in our next Star Path by these emojis?

– ☠️⛵🦜

– 🎃🍬

– 😱🎄

— Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) August 15, 2023