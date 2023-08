Disney Dreamlight Valley – Angeln erklärt: Farbige Blasen und Fisch Fundorte

Ich angle sehr gerne in Games.

Disney Dreamlight Valley beherbergt viele verschiedene Kreaturen und Tierchen, die die Spieler sammeln können, sei es Tiere, die sie als Haustiere behalten können, oder Fische, die sie sammeln, um leckere Mahlzeiten zuzubereiten. Fische haben im Spiel viele gute Eigenschaften. Sie können nicht nur verwendet werden, um Rezepte herzustellen, die eine beträchtliche Menge Energie wiederherstellen, sondern sie können auch für eine ordentliche Menge Sternmünzen verkauft werden.

Beim Angeln in Disney Dreamlight Valley sollten die Spieler darauf achten, welche Fische von welchen farbigen Blasen umgeben sind. Die Blasen im Wasser zeigen an, dass dort ein Fisch darauf wartet, gefangen zu werden, und jede verschiedene Farbe erklärt, welche Art von Fisch dort auf sie wartet. Dieser Leitfaden wird erklären, was jede Farbe bedeutet.

Angeln ist einfach in Disney Dreamlight Valley, wenn man die farbigen Blasen kennt

Die Blasen im Wasser werden “Wellen” genannt und erscheinen in verschiedenen Gewässern wie Teichen, Flüssen und dem Ozean. Wie oben erwähnt, geben die unterschiedlichen Farbwellen an, welche Art von Fisch im Wasser auf den Spieler wartet. Mit anderen Worten, verschiedene Farben in verschiedenen Lebensräumen geben auch an, welche Art von Fisch die Spieler bekommen werden, wenn man in Disney Dreamlight Valley an diesem Ort angeln sollte.

Die Wellen im Wasser, auch Blasen genannt, kommen in drei Farben vor: Weiß, Blau und Gold, wobei jede Farbe seltener wird. Während der Ferienzeit wurden auch grüne und rote Wellen gesehen, zu dieser Zeit konnten die Spieler Ferienfische bekommen. Bei den selteneren Wellenfarben müssen die Spieler die zeitgesteuerte Mechanik etwas mehr nutzen als bei anderen, wobei Weiße etwa zwei und Gold etwa vier Mal auftreten.

Hier ist eine Liste, die alle verschiedenen Wellenfarben in den verschiedenen Lebensräumen auflistet und was sie bedeuten.

Fisch Fundort Verkaufspreis Energie Barsch Friedliche Wiese, Wald der Tapferkeit, Sonnige Ebene, Eisige Höhen (Außerhalb von Blubberblasen) 25 150 Brasse Friedliche Wiese (Blaue Blubberblasen) 280 700 Buntbarsch Sonnige Ebene, Eisige Höhen (Blaue Blubberblasen) 600 1150 Fisch aus dem Hier und Dort Überall außerhalb von Blubberblasen 1 1000 Flussbarsch Wald der Tapferkeit, Sonnige Ebene (Weiße Blubberblasen) 80 400 Fugu / Kugelfisch Schillernder Strand (Orange Blubberblasen, aber nur bei regnerischem Wetter!) 900 1700 Garnele Schillernder Strand (Blaue Blubberblasen) 300 750 Hecht Wald der Tapferkeit (Orange Blubberblasen) 800 1500 Hering Schillernder Strand, Lichtung des Vertrauens (Weiße Blubberblasen) 65 250 Hummer Lichtung des Vertrauens (Orange Blubberblasen) 950 1600 Kabeljau Schillernder Strand, Lichtung des Vertrauens, Vergessenes Land (Außerhalb von Blubberblasen) 35 150 Karpfen Wald der Tapferkeit, Sonnige Ebene (Blaue Blubberblasen) 400 800 Königsfisch Schillernder Strand (Blaue Blubberblasen) 450 800 Krabbe Eisige Höhen (Blaue Blubberblasen) 600 1200 Lachs Sonnige Ebene, Eisige Höhen (Weiße Blubberblasen) 150 500 Lanzenfisch Vergessenes Land (Blaue Blubberblasen) 650 1300 Regenbogenforelle Friedliche Wiese, Wald der Tapferkeit (Weiße Blubberblasen) 50 300 Schwertfisch Schillernder Strand (Orange Blubberblasen, aber nur bei sonnigem Wetter!) 700 1500 Seetang Überall außerhalb von Blubberblasen 20 25 Seeteufel Vergessenes Land (Orange Blubberblasen) 1500 2000 Seezunge Vergessenes Land (Weiße Blubberblasen) 200 500 Thunfisch Lichtung des Vertrauens, Vergessenes Land (Weiße Blubberblasen) 95 350 Tintenfisch Lichtung des Vertrauens, Vergessenes Land (Blaue Blubberblasen) 500 1000 Weißer Stör Eisige Höhen (Orange Blubberblasen) 1200 1800 Wels Friedliche Wiese (Orange Blubberblasen) 550 1200 Zander Sonnige Ebene (Orange Blubberbblasen) 1100 1700 Jeder der oben aufgeführten Fische kann in seinen spezifischen Lebensräumen und mit spezifischen Farbwellen gefunden werden, was es ziemlich einfach macht, den benötigten Fisch zu finden. Viele der Fische im Spiel werden benötigt, um Mahlzeiten und Gerichte zuzubereiten, von denen viele mehr als zwei Sterne haben, sodass sie mehr Gesundheit wiederherstellen als andere Rezepte. Mit der obigen Hilfe sollte es aber für euch kein Problem mehr sein eure gesuchten Fische in Disney Dreamlight Valley zu angeln. Ein Begleiter kann euch auch helfen, zusätzliche Punkte und möglicherweise zusätzliche Fische zu erhalten. (meine persönliche Präferenz war hier immer Goofy) Und das ist auch schon alles, was es über die verschiedenen “Wellen” oder Blasen in Disney Dreamlight Valley zu wissen gibt.