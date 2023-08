Monicas Appartment aus Friends in Disney Dreamlight Valley nachgestellt

How you doin?

Eine kreative Spielerin von Disney Dreamlight Valley hat die ikonische Wohnung von Monica Geller aus der Sitcom “Friends” im Game nachgebildet. Dies ist nicht das erste Mal, dass jemand “Friends” mit einem Videospiel kombiniert hat, daher werden Fans der Comedy-Serie wahrscheinlich begeistert sein, wie diese Disney Dreamlight Valley-Spielerin einen ihrer beliebtesten Orte nachgestaltet hat.

Viele Spieler beschäftigen sich derzeit mit dem neuesten Update des Simulations Adventures, DreamSnaps genannt. Diese Funktion hat nicht nur Fotomissionen in Disney Dreamlight Valley eingeführt, sondern auch einen neuen freischaltbaren Charakter namens Vanellope von Schweetz hinzugefügt, den Fans aus dem computeranimierten Film “Ralph reichts” kennen werden.

Dennoch teilen viele der Spieler des Spiels weiterhin online, wie sie ihre Reiche dekorieren und anpassen. Einige von ihnen gehen sogar so weit, Charaktere, Szenen und Orte aus ihren Lieblingsserien, Spielfilmen und mehr nachzubilden.

Monicas Appartment in Disney Dreamlight Valley: So nah wie möglich am Original

In einem Beitrag auf Reddit präsentierte die Nutzerin emilyguarino101 ihre Nachbildung von Monicas Wohnung aus “Friends” in Disney Dreamlight Valley. Der Raum war ähnlich wie in der Sitcom angeordnet, mit einer gut ausgestatteten Küche, die ins Wohnzimmer überging. Sie platzierte sogar ähnlich aussehende Fenster an ihren jeweiligen Stellen, mit einem kleinen Fenster in der Küche und dem großen Balkonfenster im Wohnzimmer.

Die verwendete Tapete entspricht ebenfalls derjenigen aus “Friends”, und kleine Details wie der Spiegel an der Tür, der Fernseher auf dem Sims und die ungleichartigen Möbelstücke sehen aus, als wären sie aus der TV-Serie entnommen.

Obwohl es Grenzen für die Arten von Möbeln gibt, die in Disney Dreamlight Valley verfügbar sind, scheint emilyguarino101 ihr Bestes getan zu haben, um Monicas ikonische Wohnung aus Friends im Valley genau darzustellen. Kommentatoren in dem Reddit-Thread scheinen dieser Meinung zuzustimmen, da einige von ihnen ebenfalls begeisterte Fans der Comedy-Serie sind.

Neben den positiven Kommentaren scheinen andere auch inspiriert zu sein, geliebte Szenen in ihren eigenen Disney Dreamlight Valley-Reichen nachzubilden. Einer von ihnen teilt insbesondere seinen Fortschritt bei der Nachbildung von Mike und Sullys Wohnung aus Pixars “Die Monster AG”.

Der Redditor beklagt jedoch die Begrenzungen der Raumgestaltung in Disney Dreamlight Valley, insbesondere wie die Raumform auf quadratisch beschränkt ist. Sie konnten auch kein Badezimmer in Monicas Wohnung hinzufügen, was ebenfalls eine ikonische Kulisse in der Sitcom ist.

Glücklicherweise haben sie auch Joeys und Chandlers Wohnung aus Friends in Disney Dreamlight Valley nachgebildet, sodass Fans des Spiels und von “Friends” das auf jeden Fall auch überprüfen sollten.

Disney Dreamlight Valley ist im Early Access für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar.