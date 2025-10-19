Digimon Story: Time Stranger schlägt Pokemon Legenden Z-A bei Spielern deutlich

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Die Rivalität zwischen Pokemon und Digimon ist so alt wie die beiden Marken selbst, doch 2025 erlebt sie ein neues Kapitel. Mit dem fast zeitgleichen Release von Digimon Story: Time Stranger und Pokemon Legenden Z-A stehen sich zwei traditionsreiche Serien erneut gegenüber. Während sich die Kritikerbewertungen nahezu die Waage halten, zeigt sich bei den Spielern ein klares Bild: Digimon Story liegt weit vorne.

Der neue Digimon-Titel erschien Anfang Oktober, ganze acht Jahre nach seiner ersten Ankündigung. In Time Stranger stellen Spieler ihr eigenes Team aus Digimon zusammen, kämpfen sich durch Dungeons, besiegen mächtige Bosse und entdecken ein komplexes Zeitreise-Mysterium. Pokemon Legenden Z-A folgte nur wenige Wochen später und bringt Spieler erneut in die Kalos-Region, wo es darum geht, Pokemon in einer offenen Welt zu erforschen und zu fangen.

Was auf dem Papier nach einem engen Wettbewerb klingt, hat sich in der Praxis zu einem klaren Sieg für Digimon entwickelt, zumindest, wenn man die Community-Wertungen betrachtet.

Kritiker und Spieler sind sich uneinig

Ein Blick auf die aktuellen Zahlen verdeutlicht den Kontrast. Auf Metacritic hält Digimon Story: Time Stranger eine Kritikerwertung von 79 Punkten und eine beeindruckende User-Wertung von 9,4. Pokemon Legenden Z-A liegt mit ebenfalls 79 Punkten bei den Kritikern gleichauf, erreicht bei den Spielern jedoch nur 4,3 Punkte.

Auch auf OpenCritic liegen die beiden Titel eng beieinander. Pokemon Legenden Z-A mit 81, Digimon Story: Time Stranger mit 80 Punkten. Trotzdem ist der Unterschied in der öffentlichen Wahrnehmung enorm: Während Time Stranger von Spielern als eines der besten Spiele des Jahres gefeiert wird, gehört Pokemon Legenden Z-A zu den am schlechtesten bewerteten Neuerscheinungen 2025.

Time Stranger reiht sich damit direkt hinter Clair Obscur: Expedition 33 als zweitbestbewertetes Spiel des Jahres ein.

Review Bombing oder berechtigte Kritik?

Die extrem niedrige Bewertung von Pokemon Legenden Z-A dürfte nicht ausschließlich auf schlechte Spielerfahrungen zurückzuführen sein. Das Spiel ist erst seit wenigen Tagen erhältlich, viele der negativen Wertungen stammen mit hoher Wahrscheinlichkeit von Personen, die es kaum oder gar nicht gespielt haben.

In den Kommentaren wird deutlich, dass die negativen Reviews vor allem aus Frust entstehen. Kritisiert werden die Grafikqualität, die fehlende technische Weiterentwicklung und die wiederkehrenden Designentscheidungen der Pokemon Company. Einige Spieler beziehen sich zudem auf Nintendos rechtliche Schritte gegen Palworld, was offenbar eine Welle an Protestbewertungen ausgelöst hat.

Auch die alte Rivalität zwischen Pokemon- und Digimon-Fans spielt eine Rolle. Während Pokemon in den letzten Jahren häufig für mangelnde Innovation kritisiert wurde, punktet Digimon Story: Time Stranger mit einem frischen Ansatz und dem Gefühl, dass die Entwickler auf Fanwünsche gehört haben.

Ob sich das Bewertungsverhältnis in den kommenden Wochen noch angleicht, bleibt abzuwarten. Doch aktuell scheint klar: 2025 gehört die Gunst der Fans nicht Pokemon, sondern Digimon.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!