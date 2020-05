Die Zukunft des eSports und die beliebtesten Games für Wettkämpfe

Das Wachstum des eSports hat viele Menschen überrascht: Die Zuschauerzahlen sowie Verkaufszahlen bei Life-Veranstaltungen sind langsam schon mit dem Ausmaß von jenen der größten traditionellen Sportveranstaltungen vergleichbar. Der Markt wurde in erster Linie vom Osten dominiert, angeführt von China und Südkorea. Aber der Westen hat die Aufholjagd begonnen, da sich die eSport-Szene dort rasant weiterentwickelt und an Beliebtheit gewinnt. Was sind jedoch die größten Games auf dem Markt?

Counter-Strike – Man könnte dieses Videospiel als einen der Pioniere dessen sehen, was der eSport geworden ist. Counter-Strike gibt es schon eine Weile, denn seit den späten 90er Jahren wird es bereits bei LAN-Partys sowie größeren Veranstaltungen auf der ganzen Welt wettbewerbsfähig gespielt. Man kann Counter-Strike – neben Starcraft – durchaus als den Inbegriff des eSports ansehen. Es spielen zwei Teams mit je fünf Spielern gegeneinander, wobei dem simplen Konzept das taktische Spiel zugrunde liegt. Deswegen eignet es sich für Neulinge als ein einfacher Zuschauersport, aber bietet gleichzeitig auch viel Tiefe für erfahrene Zuschauer.

Ein Bereich, in welchem sich Counter-Strike von den anderen Spielen in dieser Liste unterscheidet, ist die für viele bekannte Tatsache, dass es die Glücksspielszene im eSport eingeläutet hat. Mit einem Spielautomatensystem im Stil von Casinos konnten Spieler kosmetische Veränderungen, sogenannte Skins, durch das Zocken im Spiel erhalten. Obwohl diese keinen echten Wert außerhalb des Spiels hatten, wurde das Handeln mit ihnen sehr populär. Einige dieser Features in den Videospielen enthalten auch die Arten von Spielen, die bei beliebten Casinospielen unter Casinos.de zu finden sind – eine Form von Roulette, Glücksspielautomaten, Rubbellose und so weiter. Die Verbraucher konnten diese während des Spiels spielen, was zu einem Wettsystem führte, in welchem die rein kosmetischen Artikel als Währung benutzt wurden, und daraufhin für echtes Geld umgetauscht werden konnten. Das ist als das Wetten mit Skins (Skin-Gambling) bekannt. Nach einem Skandal rund um ein manipuliertes Spiel in 2014 haben die Herausgeber schnell die Art und Weise, wie der Handel im Game funktioniert, geändert. Daraus entwickelte sich jedoch die moderne eSport-Wettszene, die wir heute sehen können. Ohne diesen holprigen Start wäre sie wohl überhaupt nicht zustande gekommen.

League of Legends – Man kann behaupten, dass es sich um den größten und bekanntesten eSport der Welt handelt. Dieses Spiel macht über 50 % der gesamten Spielzeit in Internetcafés, die in Südkorea als PC-Bangs bezeichnet werden, aus. Es werden weltweit Veranstaltungen ausgetragen, einschließlich den wachsenden Weltmeisterschaften – wobei einige der größten Stadien der Welt schon ausverkauft wurden. Aber auch online schalten Millionen an Zuschauern über beliebte Streaming-Dienste zu diesen Veranstaltungen hinzu. Zudem war League of Legends, kurz LoL, ein Vorreiter, wenn es darum ging, einen großen Produktionswert mit seinen Veranstaltungen zu erreichen. Obwohl Spiele wie Counter-Strikes hier und da schon aufschienen, folgten andere erst, als die regionsspezifischen Ligen innerhalb von LoL auf einen höheren Produktionswert hinarbeiteten.

Fortnite – Dieses Game erfreut sich rasch steigender Beliebtheit. Obwohl es schnell wächst, würden viele dieses Videospiel nicht als ein echtes eSport-Game ansehen, da vor Großveranstaltungen große Veränderungen vorgenommen werden und unzählige Anstrengungen unternommen werden, um die Wettbewerbsszene im Spiel zum Erliegen zu bringen. Dennoch sprechen die über 80 Millionen Dollar, die es momentan als Preisgeld bei Turnieren zu gewinnen gibt, für sich. Es handelt sich hier auch um das einzige Spiel in der Liste, das sich über mehrere Plattformen erstreckt. Während Counter-Strike und League of Legends ausschließlich am Computer gespielt werden, kann Fortnite Ligen auf der XBox sowie Playstation, dem Computer, und seit kurzem auch auf Smartphones ausführen. Dieses Videospiel ist außerdem das einzige, was ein Crossplay zwischen den Plattformen erlaubt. Dadurch können Freunde immer miteinander spielen, ganz unabhängig davon, welche Plattform sie zum Spielen verwenden.

Auch in Zukunft wird die eSport-Szene noch weiterwachsen, da mehr und mehr darin investiert wird. Selbst die Spielkultur rund um das Gaming wächst und verändert sich: Früher war es eine Nische, aber heute sieht man weltweites Interesse und es werden Investoren aus der ganzen Welt angelockt. Wir können auch beobachten, wie langsam größere Organisationen, die man bei größeren Sportarten wie Basketball findet, in ihre eigenen Teams investieren. Es wird wohl nicht mehr lange dauern (vielleicht ist es sogar schon passiert!), bis eSports die regulären Sportarten an Beliebtheit überholen.