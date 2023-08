Die Nintendo Switch hat sich öfters in den USA verkauft als die Nintendo Wii!

International hat die Konsole aber schon längst die Nintendo Wii überholt.

Nintendo Switch Fakten

Die Nintendo Switch hat schon wieder einen Meilenstein erreicht. Zwar hat die aktuelle Hybrid-Konsole die Nintendo Wii schon lange auf dem internationalen Spielplatz überholt, allerdings nicht in den USA. Dies ist soeben passiert.

Die USA liebt die Nintendo Switch

Nach den neuesten Auswertungen hat die Nintendo Switch Konsole endlich die Nintendo Wii auch in den USA überholt. Sechs Jahre hat es gedauert, bis die Hybrid-Konsole dies geschafft hat: genau genommen im Juli 2023. Die exakten Zahl ist zwar nicht bekannt, aber man spricht von 49 Millionen Einheiten in den USA.

Die Nintendo Switch wird noch weitere Konsolen überholen

Mit weniger als eine Million Einheiten ist die Nintendo Switch in den USA kurz davor die Xbox 360 zu überholen. Auch die absoluten Verkaufszahlen der PlayStation 2 sind in den USA greifen nah: nur noch fünf Millionen Einheiten sind zu verkaufen.

Warum hat sich die Nintendo Switch so oft verkauft?

Ganz klar wegen den Exklusivtiteln wie Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Pokémon Schwert und Schild, und so weiter und sofort.

Warum hat sich die Nintendo Switch nun so gut verkauft?

Das Jahr 2023 war ein großes Jahr für die Nintendo Switch. Schließlich kam nach der längsten Entwicklungszeit eines Zelda Titels endlich The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auf den Markt. Mit 18 Millionen verkaufter Einheiten, ist der Titel ist jetzt schon das am neunt meistverkaufte Nintendo Switch Spiel! Aber auch Pikmin 4 hat alte Spieler wieder zu der aktuellen Nintendo Konsole gebracht.

Was wird die Verkäufe noch einmal ankurbeln?

Die Verkäufe werden wohl wegen Super Mario Bros. Wonder noch einmal einen gehörigen Schub bekommen.

Wie oft hat sich die Nintendo Switch überhaupt verkauft?

Laut Nintendo hat sich die Konsole bis Dato 129 Millionen mal verkauft (Stichtag 30. Juni 2023). Im Vergleich hat sich die Nintendo Wii 101 Millionen mal verkauft.

