Mario Kart 8 Deluxe – Neue Strecken und Charaktere im Sommer

Erfahre alles über die kommenden Inhalte in Mario Kart 8 Deluxe, darunter neue Strecken und Charaktere in "Welle 5".

Mario Kart 8 Deluxe - (C) Nintendo

Bist du bereit für neue aufregende Inhalte in Mario Kart 8 Deluxe? Der “Booster Course Pass Wave 5” steht vor der Tür und wird im Sommer 2023 mit spannenden Neuerungen aufwarten.

Neue Strecken für noch mehr Rennspaß: Mit Wave 5 werden insgesamt 8 neue Strecken zum beliebten Kart-Rennspiel hinzugefügt. Diese werden auf 2 unterschiedlichen Cups aufgeteilt sein. Besonders aufregend ist die Tatsache, dass eine dieser Strecken komplett neu sein wird. Der Name dieser Strecke lautet “Squeaky Clean Sprint” und verspricht ein einzigartiges Rennabenteuer. Tauche ein in eine Miniaturwelt, die sich in einem normalgroßen Badezimmer befindet. Die Strecke führt dich dabei durch das Labyrinth aus einer mit Wasser gefüllten Badewanne, einer Toilette, einem Tischventilator und vielem mehr.

WERBUNG

Neue Charaktere für die Rennauswahl: Neben den neuen Strecken werden auch 3 neue Charaktere dem Spiel hinzugefügt. Aufgrund früherer Berichte hatten wir bereits Vermutungen angestellt, und diese wurden nun bestätigt.

Neue Charaktere für Mario Kart 8 Deluxe

Die drei Rückkehrer sind Petey Piranha, Wiggler und Kamek. Sie werden die bereits umfangreiche Auswahl an spielbaren Charakteren erweitern. Sieh dir den Trailer unten an, um einen ersten Eindruck von diesen neuen Charakteren sowie der neuen Strecke zu bekommen.

Das meistverkaufte Nintendo Switch-Spiel hat eine große Fangemeinde und wird kontinuierlich mit neuen Inhalten unterstützt, um das Spielerlebnis frisch und aufregend zu halten.

Mario Kart 8 Deluxe ist jetzt für Nintendo Switch erhältlich. Die vierte Welle des Booster Course Pass erschien im März 2023.