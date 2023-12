Die besten Sci-Fi-Adventure Games im Jahr 2023

Das Jahr 2023 hatte in Sachen Gaming wieder einige tolle Optionen zu bieten. Neben der offiziellen Trennung von EA Sports und FIFA haben beide mit EA Sports FC 24 und FC 24 neue Spiele präsentiert. Und auch der langersehnte neue Teil von Diablo kam mit Diablo IV auf den Markt.

Davon abgesehen gibt es auch einige coole PC-Spiele kostenlos zu spielen, die immer wieder eine Menge Spaß machen. In diesem Artikel soll es aber nicht einfach nur um die besten Spiele des Jahres, sondern vielmehr um Sci-Fi-Adventure Games gehen, welche unzählige Menschen weltweit begeistern konnten.

1. Starfield

Starfield ist die Definition eines Sci-Fi-Adventure-Spiels, weil einer der Hauptaufgaben der Spieler ist, das Weltall zu erkunden, wichtige Ressourcen zu sammeln und diese anschließend einzusetzen, um den eigenen Fortschritt zu gewährleisten.

Durch die tolle Grafik sowie die vielfältigen Möglichkeiten, wie etwa das Bauen eines eigenen Raumschiffs, macht das Spiel besonders viel Spaß. Außerdem gibt es eine Reihe von Missionen und Individualisierungsmöglichkeiten, sodass auch in der langen Frist keine Langeweile aufkommt und Bethesda mit Starfield ein wahres Sci-Fi-Epos geschaffen hat.

2. Star Wars Jedi: Survivor

Wenn es um das Thema Sci-Fi geht, darf Star Wars natürlich ebenfalls nicht fehlen. Star Wars hat Sci-Fi quasi mitbegründet. Und mit Star Wars Jedi: Survivor bieten Respawn Entertainment ein Spiel an, dass auf die ganzen unnötigen Features verzichtet und den Spieler wieder auf das Wesentliche bringt: das Spielen.

Das Spiel dreht sich um Cal Kestis, einen Jedi, der das Gemetzel überlebt hat und nun versucht, das Imperium zu Fall zu bringen. Durch die vielfältigen Möglichkeiten, die tollen Kämpfe und die spannende Handlung bietet dieses Spiel eine Menge Spaß, für all diejenigen, die sowieso gerne auf der Suche nach Star Wars Action in ihrer Freizeit sind.

3. Horizon Call of the Mountain

Der erste Horizon-Teil war bereits ein gefeiertes Videospiel, das die Menschen in Scharen vor die Bildschirme locken und diesen neben einer tollen Grafik auch eine ansprechende Story bieten konnte. Mit Horizon Call of the Mountain haben Firesprite und Guerilla Games nun den nächsten Schritt gewagt.

Diesmal spielt man einen komplett neuen Charakter in einer vollkommen neuen Umgebung, der sich mit den dortigen Gegebenheiten und Gefahren auseinandersetzen muss, um das eigene Überleben zu sichern. All das natürlich, während man selbst in den Genuss einer besonderen Grafik kommt und sogar in VR in eine schöne neue Welt eintauchen kann, um dort Abenteuer zu erleben.

4. Robocop: Rogue City

Robocop ist eine wahre Legende, die bereits etliche Jahre auf dem Buckel hat und in etlichen Videospielen auftreten durfte. Zuletzt unter anderem auch im neuen Mortal Kombat, wo er gegen den Terminator antreten kann!

Allerdings geht es bei Robocop: Rogue City vor allem um seine eigene Story. Als Spieler schlüpft man also in die Rolle von Alex Murphy und muss als Detektiv in Detroit für Recht und Ordnung sorgen, indem man Verbrechen aufklärt und die Übeltäter schnappt.

Das Gute daran ist, dass bei all dem viel Abwechslung und Spannung geboten wird, sodass man immer wieder auf die Probe gestellt wird, um das Meiste aus den eigenen Skills zu machen, die richtigen Waffen zu wählen und dafür zu sorgen, dass die Ordnung die Oberhand behält.

5. Dead Space

Zu guter Letzt wollen wir noch auf ein besonderes Remake eingehen. Während das originale Dead Space bereits vor einigen Jahren auf den Markt kam und damals für Angst und Schrecken sorgen konnte, hat es im Laufe der Zeit an Reiz verloren.

Die Grafik war längst überholt und auch das Gameplay war nicht mehr up to date. Durch den Release der Neuauflage von Dead Space hat sich all das jedoch wieder geändert. Mit einer neuen tollen Grafik kann man erneut in die Rolle des Ingenieurs namens Isaac schlüpfen und versuchen, im Raumschiff zu überleben, während alle möglichen Horrorszenarien passieren.

Damit ist das neue alte Dead Space nicht nur für neue Spieler geeignet, sondern bietet auch Spielern, die das Spiel schon in der Vergangenheit gespielt haben, eine Menge Spaß und Abwechslung.

Fazit

Wie deutlich zu sehen ist, war 2023 ein gutes Jahr in Sachen Gaming. Das gilt allerdings nicht nur für allgemeine Titel, sondern vor allem auch für die Sci-Fi-Adenture Games, die die Spieler in ferne Galaxien, auf Raumschiffe und weitere Orte leiten.

Mit Starfield, das jetzt auch DLSS-Unterstützung bietet, konnte ein wahrer Meilenstein geschaffen werden, der vermutlich auf vielfältige Art und Weise die Basis für zukünftige Spiele legen wird. Davon abgesehen, gibt es mit Dead Space allerdings auch ein tolles Remake, was durch die neue Grafik noch einmal auf eine vollkommen neue Weise zu schocken weiß. Wenn das Jahr 2023 bereits so viele tolle Spiele bieten kann, sind wir schon gespannt, was uns im nächsten Jahr erwarten wird – auch wenn es leider noch kein GTA VI sein wird.