Die besten Blockbuster Filme als Online Slots

Spielautomatenspiele mit Filmthematik sind neben anderen unterhaltsamen Slots wie von renommierten Portalen wie Leo Vegas seit vielen Jahren beliebt, zum Teil deshalb, weil diese vielfältigen Slots eine Möglichkeit bieten, mit Menschen in Kontakt zu treten, die Fans eines bestimmten Films sind. Neben Filmthemen werden Besucher auch mit tollen Themen wie in La Dolce Vita nach Italien ausgeführt und können eine virtuelle Reise unternehmen.

Dabei werden Spieler mit einem Gefühl der Nostalgie verwöhnt und können alte Erinnerungen aufleben lassen während sie die Walzen drehen.

Im Folgenden beschreiben wir einige der besten Spielautomatenspiele, die auf Blockbuster-Filmen basieren.

Rocky

Rocky war ein überaus erfolgreicher Film, der eine lange Reihe von Fortsetzungen hervorbrachte. Playtech wusste, dass sie ein schweres Spiel vor sich hatten, als sie die Popularität von Rocky nutzten, um ihr Rocky-Spielautomatenspiel zu entwickeln. Dieser Spielautomat verwendet fünf Walzen, 25 Gewinnlinien und viele Bilder, die Spieler den Film in Ihrem Kopf nachspielen lassen, während sie Rocky zum Sieg führen.

Wenn man 3 oder mehr Scatter-Symbole irgendwo auf dem Bildschirm erhält, werden zwischen 15 und 25 Gratis-Spins ausgelöst, die automatisch mit einem 2x Multiplikator versehen sind. Wenn die Buchstaben R-O-C-K-Y in dieser Reihenfolge auftauchen, gewinnen Spieler den 5-fachen Einsatz. Die Aufregung wird noch verstärkt, wenn ein weißer Boxhandschuh auf Rolle 1 in Verbindung mit einem roten Boxhandschuh auf Rolle 5 auftaucht.

Wenn dies geschieht, beginnt die Knockout-Bonusrunde. Wählen Sie zwischen Apollo Creed, Ivan Drago oder Clubber Lang und es beginnt ein Kampf über 10 Runden. Die Spieler gewinnen einen Geldpreis, sobald Rocky eine Runde gewonnen hat. Mit einem RTP von 95 % bietet Rocky viel Unterhaltung und eine gute Gewinnchance.

Nightmare on Elm Street

Einer der beliebtesten Slasher-Filme wurde zu einem unterhaltsamen Spielautomatenspiel, nachdem Random Logic inspiriert wurde, Nightmare on Elm Street zu einem Spielautomatenspiel zu machen. Dieser Spielautomat mit einigen der denkwürdigsten Charaktere des Franchise und einigen gruselig aussehenden Grafiken verfügt über fünf Walzen und 30 Gewinnlinien sowie eine Unmenge an Boni wie den Never Sleep Again-Bonus, Gratis-Spins und zwei progressive Jackpots.

Unter normalen Umständen möchte niemand, der bei klarem Verstand ist, Besuch von Freddy Krueger bekommen, aber seine Anwesenheit ist beim Spielautomatenspiel Nightmare on Elm Street mehr als willkommen. Spieler gewinnen das 10.000-fache ihres Einsatzes, wenn ihr Spin dazu führt, dass Freddy fünf Mal auf derselben Gewinnlinie auftaucht.

Planet of the Apes

Mit Ausnahme des Musicals Stop the Planet of the Apes – I Want to Get Off! mit Troy McClure in der Hauptrolle haben fast alle Filme von Planet of the Apes neue Generationen von Fans hervorgebracht. NetEnt nahm das Filmthema auf, um einen einzigartigen 5-Rollen-Spielautomaten mit 20 Gewinnlinien und zwei verschiedenen Rollensätzen zu schaffen.

Mit atemberaubenden Grafiken und vielen Bonusfunktionen wie Rise Free Spins, Dawn Free Spins und einer Dual-Option gehört Planet of the Apes zu den interessantesten Spielautomaten der Branche. Die Spieler können sich sogar einen kurzen Film ansehen, wenn sie sich zum Spielen hinsetzen. Der RTP von 96,3 % bedeutet, dass Slot-Fans das Spiel genießen und mit einer netten Auszahlung nach Hause gehen könnten. Das Spiel ist in kostenlosen Versionen und auch in Casinos mit geringer Mindesteinzahlung verfügbar.

The Dark Knight

The Dark Knight verfügt über zwei Spielautomatenversionen, wobei die Microgaming-Version online angeboten wird, während das IGT-Spiel nur in landbasierten Spielhallen angeboten wird. Abgesehen davon sind die beiden Spiele fast identisch. Wir werden uns auf das Microgaming-Produkt konzentrieren, das fünf Walzen und 243 Gewinnlinien hat.

Es gibt 14 Gewinnsymbole, darunter die Charaktere Harvey Dent und Rachel sowie Spielkartensymbole. Natürlich zahlt das Batman-Symbol den Spielern, die am besten verdienen, bis zum 2.000-fachen ihres Einsatzes, wenn fünf auf einer einzigen Linie erscheinen. Spieler gewinnen Preise für das Treffen von zwei oder mehr Scatter-Symbolen, während fünf Scatter-Symbole Nutzern das 15.000-fache ihres Einsatzes einbringen können.

Zufallsboni werden immer dann ausgelöst, wenn Batman oder der Joker auf dem Bildschirm erscheinen und Spieler können sich zufällige Freirunden-Spins erspielen, die ihnen eine Chance auf den progressiven Jackpot geben. Wenn Spieler die Möglichkeit haben, den progressiven Jackpot zu gewinnen, wird den Spielern ein neuer Bildschirm angezeigt, auf dem sie ein Rad drehen, das auf Mini-, Minor-, Major- und Mega-Rad landet, das die Höhe ihres Preises bestimmt. Bei einem RTP von 88,12 % zahlt The Dark Knight vielleicht nicht so oft aus, aber die Gewinndrehungen bringen in der Regel höhere Preise.

Fazit

Wenn Spieler gern einige dieser ikonischen Filme noch einmal erleben oder mit einigen ihrer Lieblingsfilmfiguren interagieren möchten, sind diese Slot-Spiele, zusammen mit einem PC oder mobilen Gerät mit hochwertiger grafischer Auflösung für Gaming auf dem nächsten Level, eine gute Möglichkeit, dies zu tun. Es gibt zahlreiche vertrauenswürdige Online Portale, in denen Spieler Kollektionen mit spannenden Früchte Slots, Blockbuster-Slots und anderen Spielen mit Filmthemen finden können.