Gaming auf dem nächsten Level

Schon damals hieß es, dass nach dem Erwerb eines Personal Computers der Wert nach dem Aufbau bereits gesunken ist. Grund dafür war schon damals die schnelle Entwicklung auf dem technologischen Markt. Ähnlich wie bei Smartphones sind derartige Entwicklungssprünge auch beim Gaming zu beobachten. Parallel zur Qualitätssteigerung der sogenannten Triple AAA Spiele, steigen auch die Anforderungen ans Endgerät. Grund dafür sind die immer anspruchsvolleren Games, die mitunter leistungsstärkere Prozessoren brauchen, um korrekt und flüssig abgespielt werden zu können.

Positive Entwicklung von Games in allen Bereichen

Die rasanten technologischen Fortschritte sind jedoch nicht allein bei den Triple AAA Spielen zu beobachten. Viele andere Nischen haben dahingehend enorm aufgerüstet und können in puncto Qualität punkten. Es sind mitunter Bereiche wie herkömmliche Slot-Maschinen, die aufgrund der wachsenden Möglichkeiten profitieren. Allerdings muss man hierbei sagen, dass diese aufgrund der enormen Konkurrenzsituation im Gaming praktisch gezwungen sind sich stetig weiter zu entwickeln und sich gegebenenfalls an Triple AAA Spielen zu orientieren. Somit ist das Casino Spielen heutzutage schon mit dem Gaming gleichzusetzen. Nahezu jedes bekannte Slot-Spiel verfügt über spannende Story-Modi und qualitativ anspruchsvolle Bonus-Animationen. Nicht ohne Grund sind Streaming Formate bei denen es um online Slot-Maschinen geht beliebter denn je. Vor allem bekannte Streamer auf Twitch wie Knossi profitieren durch den Hype ums Glücksspiel. Dabei muss beim Gambling nicht einmal um Geld gespielt werden. Wer einmal in die Welt der Slot-Maschinen eintauchen will und jedes Spiel praktisch durchspielen möchte mit samt aller Features, kann dies auch bequem kostenlos tun.

Technologischer Fortschritt nicht zu stoppen

Zum einen gibt es im Bereich der Spielqualität enorme Leistungssteigerungen. Prozessoren können bei einigen Triple AAA Spielen wie zum Beispiel Pubg oder Call of Duty heiß laufen. Die Welten in den Spielen sind nämlich derartig aufwendig programmiert, so dass diese den Namen „Open World“ wahrlich verdient haben. Einige Gamer verbringen sogar Stunden, um wie im Spiel Grand Theft Auto IV, die ganze Spielwelt zu erkunden. Doch auch hier ist man in puncto Technologie bei weitem nicht am Ende angelangt. So ist es vor allem die virtuelle Realität – wie man sie teils schon im Film „Ready Player One“ kennengelernt hat – die Potential für die Zukunft liefert. Noch gibt es bei dieser Technologie kein High-End Format, so dass man nur erahnen kann, wo uns die Gaming-Welt alsbald hinführen wird.