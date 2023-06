Diablo 4: Der härteste Boss wurde im Hardcore-Modus besiegt

Ein erster Spieler hat es tatsächlich geschafft: den härtesten Boss im Hardcore-Modus zu erledigen. Einfach war die Sache nicht!

Diablo 4 im Hardcore-Modus zu spielen ist kein Spaß! Fans des Franchise wissen das. Der Schwierigkeitsgrad des Rollenspiels wird nicht nur auf ein lächerliches Niveau gehoben, es bedeutet auch für deinen Spielcharakter, dass er gelöscht wird. Das Erreichen von Level 100 in dieser ultimativ schwierigen Herausforderung ist die Königsdisziplin für Diablo-Spieler.

Streamer “Ben” ist es kürzlich gelungen den Bosskampf in diesem Modus abzuschließen.

Der härteste Bosskampf von Diablo 4 wurde gemeistert

Stell dir vor, du bist in Diablo 4 und stehst vor der ultimativen Herausforderung: dem Bosskampf “Echo of Lilith” im Hardcore-Modus. Dieser optionale Bosskampf der Stufe 100 gilt als die letzte Prüfung für jeden Diablo 4-Spieler – der sich traut. Selbst im Standardmodus des Spiels erfordert er viel Vorbereitung, Geschick und Glück, um ihn zu besiegen. Aber ein Streamer namens Ben hat es geschafft, sich den Titel des ersten Spielers zu verdienen, der den Bosskampf von Echo of Lilith im Hardcore-Modus erfolgreich bewältigt hat.

Ben teilte dieses bemerkenswerte Ereignis zuerst auf der World of Warcraft-Fanseite Wowhead.com (via GamesRadar.com) und streamte den epischen Kampf satte 11 Stunden lang. Mit seinem Barbaren-Charakter bezwang Ben Echo of Lilith relativ mühelos und verursachte massiven Wirbelwind-Schaden. Es hätte zwar auch jemand anderes schaffen können und das Video hochladen können, aber Ben ist der Erste, der diesen Sieg erreicht und als Beweis festgehalten hat.

Wenn du den Twitch-Chat während des Kampfes beobachtest, wirst du die Begeisterung der Diablo-Community hautnah miterleben. Die Zuschauer wurden fast verrückt, als ihnen klar wird, dass Echo of Lilith kurz vor der Niederlage steht. Sie jubeln und rufen “Ich war hier” in den Chat. Ben selbst bleibt trotz des Sieges eher bescheiden und ruft nur “FREIHEIT”, als Lilith am Boden liegt.

Was kommt als Nächstes?

Da die Herausforderungen des Erreichens von Level 100 im Hardcore-Modus und dem Besiegen von Echo of Lilith nun gemeistert sind, fragst du dich vielleicht, was als Nächstes kommt. Diablo 4-Spieler haben nur noch wenige Möglichkeiten, sich aus der Masse hervorzuheben. Wir werden mit der Zeit sicherlich noch beeindruckendere Siege gegen Echo of Lilith erleben, aber es scheint, dass wir auf zukünftige Erweiterungen warten müssen, um von Blizzard neue und aufregende Herausforderungen präsentiert zu bekommen.

Diablo 4 ist jetzt für Windows PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One verfügbar.