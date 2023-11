Destiny 2 Fakten

Die Gerüchte rund um Entlassungen bei Bungie sind leider traurige Wirklichkeit. Laut CEO Peter Parsons von Bungie bedeutet dies den Abschied von einigen geschätzten Kollegen, die das Studio geprägt haben.

Parsons äußerte sich in einem Tweet zu diesem traurigen Anlass und sagte: “Heute ist ein trauriger Tag bei Bungie, da wir uns von Kollegen verabschieden, die alle einen großen Einfluss auf unser Studio hatten. Der Beitrag dieser außergewöhnlichen Persönlichkeiten zu unseren Spielen und der Bungie-Kultur war enorm und wird auch in Zukunft ein Teil von Bungie sein.”

Die Reaktionen auf diese Nachricht waren überwiegend besorgt und einige fragen sich, was die Übernahme von Bungie durch Sony gebracht hat, insbesondere angesichts der Berichte über 1,2 Milliarden US-Dollar, die von Sony für Mitarbeiteranreize bereitgestellt wurden. Der genaue Umfang der Entlassungen wurde nicht bestätigt, aber es wird berichtet, dass auch die Community-Managerin und Co-Leiterin für Barrierefreiheit, Liana Ruppert, von den Entlassungen betroffen ist. Darüber hinaus gibt es Berichte über den Weggang des langjährigen Komponisten Michael Salvatori, dessen offizielle Website mit der Nachricht “Gone fishin'” aktualisiert wurde.

— pete parsons (@pparsons) October 30, 2023