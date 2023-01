Bungie arbeitet mit Sony an “vielen neuen Projekten”, die noch nicht angekündigt wurden

Das Bungie aus einem gewissen Grund von Sony gekauft wurde, ist bereits bekannt. Immerhin möchte PlayStation sein Angebot an Live-Service-Spielen wie Bungies Destiny 2 vergrößern, auch am PC-Markt. Nun sorgt eine Aussage eines Bungie-Mitarbeiters für Aufsehen in dieser Angelegenheit.

Tom Farnsworth, Creative Director von Bungie, sagte in einem Twitter-Beitrag, dass das Studio die Art und Weise, wie es Spiele entwickelt und Geschäfte macht, im Laufe von mehr als 25 Destiny-Erweiterungen “vollständig verändert” habe, “von streng verpackten Produkten zu Live-Service-Spielen”. Weiter sagte er: “Und mit der Unterstützung von Sony arbeiten wir auch an einer Reihe von unangekündigten Projekten.”

Neben den Projekten mit Sony arbeitet Bungie selbst auch an einer neuen Spielmarke, die vor 2025 veröffentlicht werden soll. Immerhin ist auch bekannt, dass Destiny 2 so lange unterstützt werden soll.

This Shield is what 11 years at Bungie looks like. Each medal represents one of the 25+ Destiny releases we’ve shipped to millions of players. During that time we completely changed how we develop games and do business, moving from strictly boxed products to live service games. pic.twitter.com/XVab4UJmS1

