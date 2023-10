Der versteckte (kleine) Haken für das neue PS5 Slim-Disc-Laufwerk

Playstation 5 Fakten

Sony Interactive Entertainment (SIE) veröffentlicht nächsten Monat die “neue” PS5 (Slim). Ein schlankeres Modell der PlayStation 5, jedoch ohne verbesserter Hardware der Launch-Version von 2020. Das ist nicht der “einzige Haken”, von dem wir wissen. Wenn du vorhast, das separate Disc-Laufwerk für die digitale Edition der PS5 Slim zu kaufen, wirst du überrascht sein zu erfahren, dass eine Internetverbindung erforderlich ist, um es zu installieren.

Die PS5 Slim ist Sonys Antwort auf die Nachfrage nach kompakteren Konsolen, und sie wird sowohl in der Standard- als auch in der rein digitalen Version erhältlich sein. Letztere kann jedoch nun auch ein Disc-Laufwerk aufnehmen, das von Sony selbst angeboten wird. Leider gestaltet sich der Installationsprozess dieses Laufwerks etwas komplizierter als erwartet.

Basierend auf durchgesickerten Bildern der PS5 Slim-Verpackung (via “X.com”, vormals Twitter) scheint eine Internetverbindung notwendig zu sein, um das Laufwerk in einer digitalen Konsole zu integrieren. Die genauen Gründe dafür sind noch unklar, aber es könnte mit Sicherheitsbedenken zu tun haben.

Hey @dark1x I know you don’t like it when games don’t come on a Disc, but how do you feel about the PS5 disc drive not being able to work without an internet first? pic.twitter.com/5vrkJZmyxW

— Thunderclart (@Thunder_clart) October 25, 2023