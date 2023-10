Cover-Fiasko mit PS5-Slim: Alte Konsolen-Cover nicht kompatibel

Alte PS5-Konsolen-Cover nicht mit mit der "PS5 Slim" kompatibel. Aber es wird neue Abdeckungen geben, ab Anfang 2024.

Die PS5 und ihre Konsolen-Cover. Die Geschichte wird etwas komplizierter! - Bildmontage - (C) SIE

Playstation 5 Fakten

Entwickler: Sony Publisher: Sony Genre: Hardware Release: 19/11/2020 PlayStation Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Playstation 5

Die gute Nachricht: Sony Interactive Entertainment (SIE) hat die Katze endlich aus dem Sack gelassen, nachdem es ohnehin nur noch ein “schlechtes Gerücht” war. Die PS5 “Slim” kommt, noch 2023. Die Hardware-Revision der aktuellen PlayStation 5 bringt Größen- und Gewichtsänderungen mit sich und einen vertikalen Ständer, den man zusätzlich kaufen darf. Die schlechte Nachricht: Wenn du bereits eine der stylischen Konsolen-Cover für deine PS5 besitzt, wirst du feststellen, dass sie nicht mit der PS5 Slim kompatibel sind.

Sony hat diese Diskrepanz offiziell bestätigt und angekündigt, dass die bestehenden PS5-Konsolen-Cover nicht mit den schlankeren Modellen der PS5 funktionieren werden.

Woran es liegt? Die kommenden Modelle der PS5 Slim sind in vier Abschnitte unterteilt, im Gegensatz zu den zwei Abschnitten der ursprünglichen PS5. Das macht die Anpassung der bisherigen Konsolenabdeckungen technisch schwierig.

PS5 “Slim” bekommt eigene Konsolen-Cover

Und jetzt die Geschichte spannend. Immerhin gibt es bestehende PS5-Konsolen-Cover und ab Anfang 2024 neue Konsolenhüllen speziell für die PS5 Slim. Diese neuen Abdeckungen werden in verschiedenen Farben angeboten, darunter eine matte Schwarz-Farbgebung und die Farben der Deep Earth Collection: Volcanic Red, Cobalt Blue und Sterling Silver.

Wenn du also losziehst, um dir zukünftig ein PS5 Slim-Konsolen-Cover zu holen, musst du darauf achten, nicht die falschen zu kaufen!

Du wirst also auch in der Lage sein, deinem neuen, schlanken Gerät einen frischen Look zu verpassen, sobald die neuen Abdeckungen erhältlich sind. Wie auch bei jener PlayStation 5, die 2020 erschienen ist.

Die “neue” PlayStation 5 wird zuerst im November in den USA starten. Ab wann die Hardware-Revision schlussendlich bei uns in Österreich/Deutschland ankommen wird bleibt fraglich. Bisher gab es noch keinen offiziellen Kommentar dazu. Sämtliche technischen Details der PS5 Slim haben wir dir übersichtlich in einem separaten Artikel zusammengefasst. Bisher konnte sich die aktuelle Sony-Konsole über 40 Millionen Mal verkaufen.