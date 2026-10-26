Phantom Blade Zero: Release, Uhrzeit und Preload vor Release im Überblick

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Lange müssen Fans nicht mehr warten: Phantom Blade Zero erscheint am 29. Oktober 2026 für PC und die PlayStation 5. Das Actionspiel von S-GAME kombiniert Kung-Fu-Kämpfe mit düsterer Fantasy und einer Geschichte rund um einen Krieger, dem nur noch 66 Tage zu leben bleiben.

Wer direkt zum Start loslegen möchte, sollte allerdings rechtzeitig den Download vorbereiten. Besonders PC-Spieler müssen einiges an Speicherplatz freiräumen, denn die Installation stellt hohe Anforderungen an die SSD.

Wann erscheint Phantom Blade Zero?

In Deutschland wird Phantom Blade Zero am 29. Oktober um 3 Uhr morgens freigeschaltet. Auf Steam wird teilweise auch der 28. Oktober als Erscheinungstermin angezeigt. Das liegt an der Zeitverschiebung: In den USA startet das Spiel bereits am Abend des 28. Oktober, weltweit handelt es sich aber um denselben Zeitpunkt.

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Das Spiel erscheint gleichzeitig für PC und PS5. Eine physische PS5-Version wurde dagegen leider auf 2027 verschoben. Wer eine Disc-Version kaufen möchte, muss sich also noch gedulden.

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Preload: Wann kannst du das Spiel herunterladen?

PS5-Spieler können den Preload bereits ab dem 27. Oktober um 3 Uhr morgens österreichischer Zeit starten. Damit lässt sich das Spiel bereits vor der Freischaltung herunterladen.

Auch für den PC ist ein Vorabdownload vorgesehen. Laut aktuellen Berichten startet dieser ebenfalls am 27. Oktober um 3 Uhr deutscher Zeit. Steam-Spieler sollten allerdings beachten, dass die verschlüsselten Dateien vor dem Start noch verarbeitet werden müssen.

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300 GB Speicherplatz für den PC-Preload

Besonders ungewöhnlich ist der benötigte Speicherplatz. Phantom Blade Zero belegt auf dem PC rund 145 GB. Für den Preload und die Installation werden jedoch zeitweise 300 GB freier SSD-Speicher empfohlen.

Der Grund sind temporäre Dateien, die während des Installationsprozesses zusätzlich Platz benötigen. Nach Abschluss soll der Speicherbedarf wieder auf etwa 145 GB sinken. Wer rechtzeitig Platz schafft, kann am Veröffentlichungstag direkt in die düstere Welt von Phantom Blade Zero eintauchen.