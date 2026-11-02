Phantom Blade Zero explodiert: 4 Millionen Verkäufe in nur 72 Stunden

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Phantom Blade Zero legt einen gewaltigen Start hin. Entwickler S-GAME meldet mehr als 4 Millionen Verkäufe innerhalb von nur 72 Stunden. Gleichzeitig erreichte das Action-RPG auf Steam einen Spitzenwert von 833.921 gleichzeitig aktiven Spielern und rangiert derzeit auf Platz 3 hinter Steam-Dauerbrennern Counter-Strike 2 und DOTA 2. Das Spiel erschien am 29. Oktober für PS5 und PC. Schon vor Release sorgte der Titel mit seiner Downloadgröße von fast 135 GB auf der PS5 für Aufmerksamkeit.