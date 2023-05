“Der Super Mario Bros. Film” hat 500.000 Kinobesucher in Österreich erreicht

Der Super Mario Bros. Film erreicht nach nur vier Wochen bereits über 500.000 Kinobesucher in Österreich.

Wien, Österreich – Der Super Mario Bros. Film begeistert nach nur 4 Wochen bereits über 500.000 Kinobesucher in Österreich. Seit Kinostart am 5. April belegt der Animations-Hit nunmehr für vier Wochen in Folge die klare Nummer 1 der österreichischen Kinocharts. Mit insgesamt über 540.000 Kinobesuchen in nur 28 Tagen ist der Blockbuster in Österreich bereits jetzt der zweiterfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten, nach Minions (2015).

Der Erfolg des Films setzt sich auch international fort. Nach Umsatz ist der Super Mario Bros. Film bereits jetzt die erfolgreichste Videospiel-Adaptierung aller Zeiten und hat nun die Marke von 1 Milliarde Dollar Box Office überschritten. In nur 10 Tagen konnte der Film die Branchenauszeichnung “Golden Ticket” für 300.000 Kinobesuche holen – die nächste Auszeichnung mit dem “Platinum Ticket” für 600.000 Besuche ist bereits in greifbarer Nähe.

So erfolgreich ist Der Super Mario Bros. Film

„Der Super Mario Bros. Film ist ein wahrer Publikumsliebling und bringt Fans von Jung bis Alt zurück in die österreichischen Kinos“, zeigt sich Nicole Leithner, Commercial Director von Universal Pictures International Austria, von den fantastischen Zahlen begeistert. Der Super Mario Bros. Film läuft aktuell in über 90 österreichischen Kinos.”

Zum ersten Mal überhaupt haben sich die beiden weltweiten Entertainmentgrößen Illumination und Nintendo zusammengetan und präsentieren mit Der Super Mario Bros. Film (3D) ein völlig neues Leinwandabenteuer mit dem bekanntesten Klempner aus vier Jahrzehnten Popkultur in der Hauptrolle! Basierend auf den Mario-Videospielen von Nintendo lädt die so actiongeladene wie abgedrehte Animationskomödie das Publikum in ein lebendiges und fantastisches Universum ein, wie es das Kino noch nie zuvor gesehen hat.

Was passiert im Film? Bei unterirdischen Reparatur-Arbeiten an einer Wasserleitung werden die Brooklyner Klempner Mario und Luigi plötzlich in eine geheimnisvolle Röhre gesaugt und landen daraufhin in einer magischen neuen Welt. Als die Brüder dort getrennt werden, begibt Mario sich auf eine gigantische Reise, um Luigi zu finden. Mit der Unterstützung des Pilz-Königreichbewohners Toad und dank eines Trainings von Prinzessin Peach, der willensstarken Herrscherin des Pilz-Königreiches, entdeckt Mario dabei ungeahnte Kräfte in sich.

Der Super Mario Bros. Film läuft aktuell in den österreichischen Kinos. Dem zu ehren gibt es auch eine Podcast-Sonderfolge von uns!