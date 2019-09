Death Stranding wurde in 3 Jahren von einem Team von nur 80 Leuten gemacht

Death Stranding - (C) Kojima Productions

Nach allem, was wir bisher von Death Stranding gesehen haben, scheint das Spiel einen beeindruckenden Glanz und Schein zu haben, was umso beeindruckender ist, wenn man bedenkt, dass dies ein großes Open-World-Spiel sein soll. Wir haben in der Vergangenheit auch von Hideo Kojima gehört, dass die Zusammenstellung des Spiels nur drei Jahre gedauert hat. All dies zusammen mit der Tatsache, dass dies ein brandneues IP ist, lässt vermuten, dass eine große Anzahl von Mitarbeitern wahrscheinlich Tag und Nacht daran gearbeitet hat, Death Stranding Wirklichkeit werden zu lassen – aber so sieht es nicht aus.

Während eines Gesprächs mit GameSpot stellte Kojima fest, dass das Spiel von einem Team von nur 80 Personen entwickelt wurde, was nach den heutigen Standards der AAA-Entwicklung schockierend gering ist, insbesondere wenn man den Umfang dieses Projekts im Speziellen betrachtet. Der Metal Gear-Erfinder sprach darüber, dass er immer gut darin war, Spiele schnell zu machen und wichtige Entscheidungen im eigenen Haus mit einiger Effizienz zu treffen, und das war auch bei Death Stranding der Fall. Hinzu kommt, dass er im Gegensatz zu Metal Gear Solid 5 keine neue Engine für dieses Spiel bauen musste – und stattdessen die Decima Engine von Guerrilla Games verwendet hatte – und die Dinge noch schneller wurden.

“Versteh mich nicht falsch, ich bin immer schnell”, so Kojima. “Es sind wieviel, drei Jahre? […] An Cyberpunk 2077 wird wahrscheinlich seit mehr als 8 Jahren gearbeitet. Ich habe in drei Jahren erstellt. Als ich Metal Gear Solid 5 erstellte, brauchte ich mehr Zeit, da ich die Engine sowie andere Titel produzieren musste.” “[…] Ich bin sehr effizient in der Art, wie ich Spiele in kurzer Zeit mache. Jeden Tag, jede Stunde entscheide ich rechts oder links. Ich werde nicht sagen: “Ich werde darüber nachdenken” oder “Lassen Sie uns darüber nachdenken”. Ich treffe eine Entscheidung vor Ort. Das ist ein Grund, warum ich nicht so viel auslagere, weil Sie E-Mails beantworten und auf Antworten warten müssen. Deshalb mache ich das so oft wie möglich im Haus. ” “Einer der Gründe, warum es so schnell geht, ist, dass ich alles plane, entwerfe und produziere und mich auf diese Weise gezwungen fühle, schnelle Entscheidungen zu treffen”, fuhr Kojima fort. “Es gibt keine Zeitverzögerung. So wie andere Entwickler möglicherweise andere Leute haben, die Bosskämpfe führen, und andere Leute, die die Zwischensequenzen machen – es ist ein bisschen chaotisch, wenn sie alles zusammenbringen müssen. Unser Team besteht jedoch nur aus ca. 80 Spielern, in der Regel sind es 300 oder 600.”

Zu Beginn der Entwicklung gab es jedoch einen gewissen Widerstand in Kojimas Team gegen seine Ideen für das Spiel – obwohl natürlich letztendlich alle dabei waren.

Death Stranding erscheint am 8. November für die PS4 – obwohl Kojima anscheinend bereits an Fortsetzungen denkt. Bekommen wir jetzt alle drei Jahre einen neuen Titel von Kojima?