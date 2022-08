Death Stranding kommt möglicherweise in den PC Game Pass

Schafft es Death Stranding in den PC Game Pass? - (C) Kojima Productions, Microsoft - Bildmontage

Death Stranding in den PC Game Pass? Nein, ich habe nichts getrunken und die Geschichte auch nicht erfunden – so viel schon einmal vorweg. Doch das PlayStation-eigene Spiel, dass exklusiv für die PlayStation-Konsolen erschienen ist, soll bald in den PC Game Pass von Microsoft kommen.

Die offizielle Twitter-Seite für des PC Game Pass machte kürzlich mit einem neuen Tweet auf ihr aktualisiertes Profilbild aufmerksam. Darauf erkannten Death Stranding-Spieler sofort: Es handelt sich um ein Bild einer Landschaftsaufnahme eines Gebiets, dass der übermäßig grünen postapokalyptischen Welt von Death Stranding sehr ähnlich sieht.

WERBUNG

Death Stranding für den PC Game Pass: Wie ist das möglich?

Nun, Death Stranding ist natürlich eine Sony-eigene Marke, aber die PC-Version wurde von 505 Games veröffentlicht. Der italienische Videospiele-Publisher vom ehemaligen Activision-Manager Ian Howe gegründet und machte sich einen Namen mit Veröffentlichungen als Publisher wie ARMA 2, Control, Dead By Daylight, No Man’s Sky, PAYDAY 2 oder Terraria. Was die aufgezählten Titel gemeinsam haben? Bis auf ARMA 2, dass schon ein paar Jahre am Buckel hat uns 2009 nur für Windows PC erschienen ist, findet man die anderen Spiele aktuell im Xbox Game Pass.

Welche Version von Death Stranding könnte in den PC Game Pass kommen? Nun, da gibt es tatsächlich eine Auswahl. Ob es “nur” das Basisspiel sein wird oder der Director’s Cut bleibt abzuwarten.

Natürlich gibt es ein anderes prominentes Beispiel: MLB The Show, dass von Sony stammt, aber in den letzten Jahren vom ersten Tag an mit Game Pass erhältlich war. Allerdings wird das Spiel auf Nicht-PlayStation-Plattformen von der MLB selbst veröffentlicht, sei dazugesagt.

Ob wir Death Stranding tatsächlich im PCGP sehen werden bleibt abzuwarten. Wenn dann wäre es eine Sache für den September, denn der August wäre schon voll.

Passend zum Thema