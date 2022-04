MLB The Show 22 (PS5) – Game Review

MLB The Show 22 ist zwar nicht mein erstes Baseball Spiel, welches ich spiele, aber bestimmt das “realistischste”. Und dieser Simulations-Faktor macht dieses Sport Erlebnis auch irgendwie interessant für mich. Während ich einem FIFA oder auch NFL Titel von EA eigentlich nichts abgewinnen kann. So hat dieses game mich durchaus an einem “Geschicklichkeits-Nerv” getroffen der sich jetzt herausgefordert fühlt.

MLB The Show 22: Muss man Baseball verstehen?

Oder bessere Frage, wie Viel Baseball muss man verstehen um MLB The Show 22 spielen zu können? Und an dieser Stelle bin ich etwas zwiegespalten. Denn theoretisch ist das Spiel ein unglaublich realistischer Sport Simulator und man kann entsprechendes Hintergrundwissen zum eigenen Spiel Vorteil nutzen. Also ist es keine Frage, dass je mehr man über Baseball weiß, man entsprechend besser spielen wird.

Ich kann aber klar sagen, dass bereits ein geringes Basis-Wissen der Regeln von Baseball bereits genügt um in diesem Game einfach Spaß uns Spannung zu erleben. Und die Basics die man dafür braucht sind denke ich recht simpel zusammengefasst:

Ein Match dauert im Regelfall 9 Innings

Pro Inning hat jedes Team die Gelegenheit zu werfen (pitchen) und auch zu schlagen (batten)

Das Team ist so lange an der Reihe zu punkten, bis der Werfer (Pitcher) der Gegner es schafft, drei Schläger des eigenen Teams ins Aus zu werfen.

Es gibt verschiedene Wege einen Schläger auszuschalten

Mit 3 Strikes, Foul-Schlägen und wenn ein Treffer gefangen werden kann ehe der Ball den Boden berührt oder wenn dieser im Lauf zu einer Base nicht vor dem Ball bei der Base ist.

Ein Home Run (Ball fliegt aus dem Stadion) ist immer ein automatischer Punkt.

Das müsste wirklich genügen um zumindest den grundlegenden Hergang eines Matches zu verstehen.

MLB The Show 22: Stärken und Schwächen der Sportler

Details sind für eine Simulation absolut essenziell. Und in diesem Fall sind die Details wirklich maßgebend für den Entscheid eines Innings. Denn wenn man weiß, welches die Schwachstellen eines Schlägers sind und gezielt in diese Bereiche wirft, hat man eine höhere Chance diesen Spieler ins Aus zu werfen. Allerdings sollte man auch den Wurf so anpassen, dass der Pitcher auch trifft. Denn wenn dieser Fehler begeht, zeigt sich dies in Nervosität.

Schafft es ein Batter nämlich einen Ball ins Feld zu knallen und dann sogar einen Lauf bis zu einer der Bases, ist dies ein potenzieller Punkt den man beim nächsten Hit kassieren könnte. Und diese Nervosität zeigt sich beim Pitcher in der Animation des Wurfs. Es wird plötzlich wesentlich schwieriger die “Zone” zu treffen in welcher der Wurf gelingt. MLB The Show 22 zeigt also die Auswirkung von Druck auf deinen Menschen. Damit hatte ich echt nicht gerechnet.

Timing ist Alles und fordert Geschick

Als ich das Game gestartet habe, kannte ich Baseball nur von sehr viel einfacheren Spielen. Aber ich wusste, dass das richtige Timing entscheidet, ob ich einen Ball treffe und wie gut ich diesen treffe. Je präziser und härter dieser Treffer, umso eher fliegt der Ball aus dem Feld und ich erlange den heißbegehrten Home Run. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, was MLB The Show 22 für mich bereit hielt.

Fünf verschiedene Würfe bestimmen wie der Ball fliegt. Zusätzlich zielt man als Werfer in ein rechteckiges Areal frei, wohin man werfen will. Als Schläger hat man vier Schlagvarianten zur Auswahl und neun Zonen in die man seinen Schlag ausrichten kann. Und als wäre das nicht genug, ist das Timing des Schlags eine so feine Linie, die den Home Run zu einer immensen Challange macht.

Selbst das ist noch nicht genug des Geschicks, denn wenn man sieht dass der Ball diese rechteckige Zone verfehlen wird. (Eine Entscheidung die man in einer halben Sekunde treffen muss) darf man nicht mit dem Schläger schwingen, sodass der Werfer ein Foul kassiert. Raucht der Kopf? Ja, mir auch. Aber gleichzeitig will ich jetzt den Home Run umso mehr.

MLB The Show 22: Mach es dir so schwer wie du willst

Die Bandbreite an Einstellungen bei Simulations Spielen ist generell sehr weit. Und so lässt auch MLB The Show 22 die Spieler:innen selbst entscheiden, wie sie ihr Spiel erleben wollen. Denn man kann absolut jede Spielposition des Feldes, einzeln einstellen. Von der einzelnen Steuerung bis hin zu dem welche Tastenkombinationen man für diese Position nutzen will. Jeder Aspekt eines Matches kann aus mehreren verschiedenen Spielvarianten wählen.

Zum Beispiel die Schlagposition. Man kann diese so vereinfachen, dass es lediglich um das richtige Timing geht. Oder so komplex einstellen, dass man mit dem linken Joystick den fliegenden Ball treffen muss und mit dem richtigen Timing dann zuschlagen. Als wäre das nicht genug, muss man zwischen den vier verschiedenen Schlagvarianten entscheiden um möglichst eine Base für sich selbst, oder auch alle Spieler (die bereits auf den Bases warten) zu sichern.

Grafik und Sound sind ein Thema für sich

Bei Sport Spielen eine übertrieben gute Grafik zu erwarten ist einfach nur falsch. Abgesehen von Rennsimulationen, die im Regelfall auf eine sehr detaillierte Fahrzeug Grafik setzen (dafür aber die Zuschauer wie Polygonzombies aussehen), ist in Sport Spielen die Grafik sicher nicht der kauf-entscheidende Faktor. Es geht darum wie gut das Sport Erlebnis umgesetzt wurde. Und so ist es natürlich auch bei MLB The Show 22.

Der Sound ist allerdings ein ganz eigenes Thema. Und mir dröhnen noch immer die Ohren von der Musik in diesem Spiel. Hier hat jemand ganz klar an den Reglern gedreht und diese bis 11 hoch geschraubt. Die Musik im Spiel ist einfach viel zu laut. Qualitativ ist eine Geschmacksfrage, denn ich bin Rock Fan. Aber wenn die Musik des Spiels so laut ist, dass du im Headset die Freunde im Chat nicht mehr hörst oder die Soundeffekte des restlichen Games. Ist sie schlicht generell zu laut.

Fazit zu MLB The Show 22

Ich bin wirklich kein Fan von Sport Spielen. In den meisten Fällen langweilen mich diese Spiele schnell, oder können mich nicht genug fesseln um wirklich “am Ball zu bleiben”. So schlecht wie dieser Wortwitz war, so sehr überraschte mich doch MLB The Show 22. Denn obwohl ich mir die Einstellungen meiner einzelnen Positionen meiner eigenen Präferenz angepasst habe, ist es eine echte Herausforderung. Nach 3 Tagen intensiven Spiels, habe ich tatsächlich gerade Mal auch nur 3 Home Runs geschafft in Offline Matches. An ein Online Match habe ich mich bis jetzt nicht gewagt. Aber es macht Spaß. Auf eine sehr einfache Weise, macht mir dieser Baseball Simulator Spaß. Es ist bestimmt kein Game welches ich exzessiv spielen werde, aber für Zwichendurch ist es ganz cool. Solide Leistung, starkes Sport Erlebnis.

Review Wertung

7 SCORE Es hat mir weit mehr Spaß gemacht als erwartet. Bleibt aber doch nur ein Sport-Spiel. Dafür aber ein richtig gutes Sport Spiel. Detail-Wertung Grafik 7 Sound 2 Gameplay 9 Motivation 7 Steuerung 8 Multiplayer 8

