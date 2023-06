Daten zeigen: Frauen dominieren Nintendo Switch-Plattform (USA)

Eine Umfrage aus den USA zeigt, dass die Mehrheit der Nintendo Switch-Spieler weiblich ist. Die PS5 ihr "männlicher" als andere Plattformen.

Die neuesten Daten von Circana zeigen, dass Frauen die Plattform Nintendo Switch dominieren. Tatsächlich ist die Hälfte aller Switch-Besitzer weiblich. Die Reaktion darauf: Einige Verwirrte reagieren auf diese “Enthüllung” äußerst negativ und lautstark.

Mat Piscatella, der Geschäftsführer und Videospiel-Analyst bei Circana (ehemals NPD), twitterte kürzlich über neu veröffentlichte Daten, die zeigen, wer in den USA Videospiele kauft und spielt.

Zunächst enthüllte Piscatella, dass im Jahr 2023 laut Circanas PlayerPulse (eine monatliche Studie zur Verfolgung von Verbraucherwahrnehmung und -beteiligung) viele Frauen auf allen Plattformen spielen. Konkret sind 47 % der Konsolenspielerinnen, 50 % der PC-Spielerinnen und 54 % der Mobile-Spielerinnen weiblich. Alle drei Statistiken sind im Vergleich zum Vorjahr um jeweils einen Prozent gestiegen.

Nintendo Switch wurde in den USA mehrheitlich von Frauen gekauft

PS5 am wenigsten weiblich! Piscatella veröffentlichte auf Twitter (via Kotaku.com) Daten, wie viele Frauen in den USA bestimmte Videospielkonsolen besitzen. Laut Circanas monatlicher Analyse und Umfragen gehören 41 % der PS5- und 45 % der Xbox Series X/S-Konsolen Frauen. Noch interessanter ist, dass mehr als die Hälfte – 52 % – der Switch-Besitzerinnen in den USA Frauen sind.

In den Reaktionen des Twitter-Beitrages finden sich einige unschöne Kommentare. Ein User namens “AdamTRRollins” beschreibt die Lage richtig: “Ich wollte hierherkommen, um zu kommentieren, wie cool diese Daten sind, und jetzt bin ich völlig verblüfft darüber, warum es hier so viele Typen gibt, die verzweifelt nach irgendeinem Grund suchen, warum diese Daten unwahr sind.”

Vielleicht auch wegen Kommentaren wie: “Eine Umfrage. Niemand nimmt Umfragen ernst, weil sie grundsätzlich fehlerhaft sind.”

Problem bei Partnersuche?

Ein wenig schrill sind die Reaktionen auf diese (einfache) Datenerhebung schon. Immerhin sagen mehrere Männer in den Kommentaren, dass sie diese “Gamer-Girls” nicht finden können und deshalb diese Statistiken nicht glauben. Sieht man sich einige ihrer Twitter-Beiträge an, merkt man, dass sie nicht unbedingt mit ihren Themen Frauen ansprechen. Aber so sei es.

Weibliche Spieler werden auch dafür verspottet, dass sie Mobile-Games und “The Sims” spielen und irrtümlich als Gamer bezeichnet werden, wie einige Twitter-Kommentatoren meinen. Natürlich könnte man das auch umdrehen und sagen: FIFA-Spieler sind keine Gamer. Oder jene Menschen die nur Call of Duty spielen, wissen nicht was Gaming bedeutet. Und beide Gruppen sind mehrheitlich Männer, dafür brauche ich keine Datenerhebung.

Egal welches Geschlecht. Spielt was ihr und wo ihr wollt.