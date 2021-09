Darauf solltest du bei einem Online-Casino achten

Foto von Aidan Howe auf Unsplash

In Zeiten von Corona gewinnen Online-Casinos zunehmend an Bedeutung, immer mehr Anbieter erobern den Markt. Durch die schier unerschöpfliche Auswahl ist es jedoch nicht immer ganz einfach, direkt fündig zu werden.

Wir gehen in unserem heutigen Ratgeber auf die wichtigsten Merkmale seriöser Online-Casinos ein und verraten dir, worauf du bei der Wahl in jedem Fall achten solltest.

Die Bonusangebote und Umsatzvorgaben

Viele Online-Casinos werben mit spannenden Bonusangeboten, die in erster Linie der Akquise neuer Kunden dienen. Damit du von den besten Angeboten profitierst, solltest du die Promotionen der einzelnen Online-Spielbanken genauestens miteinander vergleichen. Schließlich existieren mittlerweile verschiedene Bonusarten, die sich durch spezifische Besonderheiten auszeichnen. Das Willkommenspaket eines Online-Casinos kann sowohl zusätzliches Bonusguthaben als auch Freispiele für bekannte Slot-Maschinen enthalten. Häufig handelt es sich hier um sogenannte Einzahlungs-Boni, die zunächst eine Zahlung deinerseits voraussetzen. Auch Bonusangebote ohne Einzahlung werden von immer mehr Online-Spielbanken offeriert. In diesem Fall wird dir das Bonusgeld direkt nach deiner Registrierung gutgeschrieben, eine vorherige Einzahlung ist nicht notwendig.

Da auch Online-Casinos von ihren Kunden profitieren möchten, gelten für fast alle Promotionen sogenannte Durchspielbedingungen. Dies bedeutet, dass der gewährte Bonus mehrfach in dem jeweiligen Casino umgesetzt werden muss. Bei einem Bonusguthaben in Höhe von 100 Euro sowie einem 10-fachen Rollover musst du beispielsweise 1.000 Euro in Form von Einsätzen investieren. Wir empfehlen dir daher, im Vorfeld einen genauen Blick auf die Bonusbedingungen zu werfen, sodass du keine bösen Überraschungen erlebst.

Unser Tipp: Einzelne Online-Casinos gewähren mittlerweile umsatzfreie Bonusangebote. In diesem Fall wird dir das Bonusgeld direkt ausgezahlt. Allerdings ist die Bonushöhe in diesem Fall sehr überschaubar.

Die Sicherheit des Online-Casinos

Auch wenn die einzelnen Bonusangebote der Casinos sehr verlockend erscheinen, so gehört doch die Sicherheit zu den wichtigsten Qualitätsmerkmalen einer Online-Spielbank. Daher solltest du noch vor der Anmeldung einen prüfenden Blick auf das Impressum des jeweiligen Anbieters werfen. Seriöse Online-Casinos verfügen in der Regel über eine europäische Glücksspiel-Lizenz. Diese stellt sicher, dass der Betrieb der Online-Spielbank durch eine Regulierungsbehörde kontrolliert wird. So erweisen sich Lizenzen aus Schleswig-Holstein, aber auch aus Malta als unverkennbare Qualitätsmerkmale.

Weiterführende Informationen zu ausländischen Glücksspiel-Lizenzen sowie den dazugehörigen Regulierungsbehörden sind auf Casino-ohne-lizenz.de zu finden.

In der Regel wird auf der Webseite des Online-Casinos auch die Lizenznummer bereitgestellt, sodass du diese jederzeit nachprüfen kannst. Sofern du weitere Fragen zu dem Daten- sowie dem Spielerschutz hast, kannst du zudem einen Blick in die allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Anbieters werfen.

Die Spielauswahl

Damit du bei dem Online-Casino deiner Wahl auch die richtige Unterhaltung findest, sollte die Spielauswahl deinen persönlichen Präferenzen entsprechen. In der Regel liegt der Schwerpunkt bei den meisten Online-Spielbanken auf den klassischen Spielautomaten. Ergänzt wird das Portfolio durch virtuelle Rubbellose, Roulette, Video-Poker sowie Live-Games. Du solltest dir im Vorfeld einen genauen Überblick über die Angebote deines Wunsch-Casinos verschaffen.

Sofern du dich in Offline-Spielhallen besonders wohlfühlst, erweist sich ein modernes Live-Casino als optimale Alternative. In einem Live-Casino finden die Spielrunden in Echtzeit statt, in der virtuellen Welt musst du also auch nicht auf die notwendige Spannung verzichten. Per Livestream wird ein Spieltisch samt echtem Bankhalter zugeschaltet, sodass der Unterschied zu einer Offline-Spielbank nicht mehr allzu groß erscheint.

Da sich Live-Games großer Beliebtheit erfreuen, verfügt mittlerweile jede Online-Spielbank über ein separates Live-Casino.

Unsere Empfehlung: Prüfe im Vorfeld die Auszahlungsquoten der einzelnen Casino-Spiele. Diese geben Aufschluss darüber, wie hoch die Gewinnchancen des jeweiligen Spiels sind.

Sei bei der Wahl des Online-Casinos stets kritisch

Die heutigen Online-Casinos wollen konkurrenzfähig bleiben und positionieren sich mit einem sehr attraktiven Angebot auf dem Markt. Sei bei der Wahl der Online-Spielbank möglichst kritisch und gehe vor allem bei der Sicherheit keinerlei Kompromisse ein. Wir wünschen dir schon jetzt viel Spaß und hoffen, dass du den Aufenthalt in deinem Wunsch-Casino vollends genießen kannst.