Klassische Casinos im Vergleich zu Online Casinos

Gamerzone Casino (Bildquelle Pixabay.com)

Die Debatte ist inzwischen jahrzehntealt: Klassische Casinos gegenüber Online Casinos, was sind die Vor- und Nachteile? Woran sollten sich ernsthafte Spieler halten? Gibt es Unterschiede bei den möglichen Gewinnen? All das und mehr wurde in den letzten Jahren vielfach diskutiert und thematisiert und hat erheblich zur Entwicklung einer weitreichenden, verlässlichen und inzwischen sehr hochqualitativen Online Casinoumgebung beigetragen.

Was in den Anfangstagen eher minderqualitative und simple Früchteslots auf virtuellen Glücksspielplattformen waren, hat sich zu einer Industrie entwickelt, die jährliche milliardenschwere Umsätze verzeichnet und sich inzwischen auf den gesamten Globus ausgedehnt hat.

Ob Online Casinos damit allerdings tatsächlich eine bessere Wahl sind und ob sich der Trend zum virtuellen Spiel auch nach der weltweiten Pandemie mit all Ihren Auswirkungen weitere bewähren wird, ist hingegen eine ganz andere Frage. Eine Frage, auf die Vergleiche zwischen klassischen und Online Casinos die Antwort liefern könnten.

Die Hauptmerkmale klassischer und virtueller Casinos

Denkt man an die Hauptmerkmale von bzw. die Hauptunterschiede zwischen klassischen und virtuellen Casinos, so fallen den meisten Spielern sofort die lukrativen Boni der virtuellen Spielhallen ein. Diese machen es in Online Casinos möglich, direkt nach der Anmeldung mit Startguthaben loszulegen, noch bevor man sich zu einer Einzahlung verpflichtet. Das begeistert, ist jedoch noch lange nicht alles, was landbasierte Spielhallen von Online Casinos unterscheidet.

Im klassischen Casino begibt sich der Spieler in eine physisch abgegrenzte neue Umgebung. Das Spiel geht mit einem Ortswechsel einher. Im Casino selbst trifft der Besucher auf andere Spieler und Mitarbeiter des Spielsalons, führt sein Spiel durch und entscheidet sich eventuell, den aktuellen Casinobesuch zu einem Ende zu bringen.

Im Online Casino hingegen ist kein Ortswechsel nötig, der Spieler trifft auf keine Mitarbeiter des Casinos oder andere Besucher und das Spiel kann beliebig oft in Sekundenschnelle beendet und wieder aufgenommen werden. Der Zugang zum Casino erfolgt über ein technisches Gerät, in der Regel per Laptop, PC, Tablet oder Smartphone.

7 Gründe, die für die Nutzung von Online Casinos sprechen

Eine kurze Charakterisierung von Spielhallen gibt bereits viele Hinweise darauf, warum Online Casinos in der heutigen Zeit bevorzugt werden und seit Jahren einen Zuwachs verzeichnen können. Die meisten Casinospieler nennen dabei vor allem die folgenden sieben Gründe für die bevorzugte Nutzung virtueller Spielcasinos.

Bessere Bonusaktionen

Sonderaktionen sind in Online Casinos deutlich umfangreicher und oftmals auch deutlich lukrativer als die der landbasierten Casinos. Im klassischen Casino muss sich der Spieler als Kunde registrieren und durch Echtgeldeinsatz Punkte sammeln, um Boni zu erhalten. Im Online Casino hingegen können auch direkt im Zuge der ersten Anmeldung Boni erhalten werden – ohne Risiko und ohne Kosten. Keine Anfahrtswege

Auch bei den Anfahrtswegen spielen die Kosten eine große Rolle, und zwar die Kosten an Zeit und Geld. Eine Anfahrt zu einer landbasierten Spielhalle ist nämlich nicht nur mit bestimmten Kosten, sondern natürlich auch mit einem bestimmten Zeitaufwand verbunden (sofern man nicht zufällig direkt neben einem Casino angesiedelt ist). Weniger Aufwand

Wer im Online Casino spielt, spart sich nicht nur den Weg, sondern auch insgesamt den organisatorischen Aufwand, der mit einem Besuch im traditionellen Casino einhergeht, sowie alle dabei anfallenden Zusatzkosten: Verpflegung, möglicherweise sogar Unterkunft und Kleidung. Weniger Einschränkungen

Auch bezüglich der Einschränkungen punkten Online Casinos im Vergleich zu klassischen Spielhallen, da sie wesentlich weniger Einschränkungen aufweisen. Dies beginnt bei den Zahlungsmitteln, die genutzt werden können, und reicht bis zu der zeitlichen Verfügbarkeit. Nicht alle landbasierten Spielstätten sind rund um die Uhr zugänglich, Online Casinos hingegen können nach Belieben jederzeit aufgesucht werden. Weitreichende Verfügbarkeit

Ein Faktor, der vor allem für Spieler aus weniger urbanen Gegenden relevant ist: Die Verfügbarkeit von klassischen Casinos ist besonders in ländlichen Gebieten stark eingeschränkt. Das Internet hingegen und somit auch all seine Online Casinos sind in der heutigen Zeit aus wirklich fast allen Ecken der Erde erreichbar. Größere Spieleauswahl

Nicht nur die Auswahl und Verfügbarkeit an Slots, sondern auch die Auswahl an anderen Spielen übertrifft im Online Casino jene der klassischen Spielhallen bei Weitem. Nicht selten werden in ein und demselben Online Casino tausende Spielautomaten und hunderte Tischspiele angeboten – Zahlen, die in der realen Welt kaum umsetzbar sind. Spontane Nutzung möglich

Online Casinos eignen besonders gut für spontane oder auch sehr kurze Besuche. Es fallen weder Anfahrtswege noch die damit einhergehenden Zeitverluste an. Man kann immer wieder zwischendurch spielen, mit dem Casinobesuch lästige Wartezeiten überbrücken oder sich ganz einfach die Entspannung zwischendurch direkt ins Büro holen – eine Wunschvorstellung früherer Zeiten, die durch Online Casinos heute zur Realität geworden ist.

Außerdem stehen Bewertungen der Games und Erfahrungsberichte anderer Spieler zur Verfügung. So werden Entscheidungen bezüglich der Spiele erleichtert und damit ein Entspannungsfaktor geschaffen, der im modernen Alltag voller Entscheidungen von Spielern als besonders angenehm bewertet wird.

Klassische Casinos kehren zurück – Vergebliche Hoffnung oder bald schon Realität?

Was Verfechter des Internets und des virtuellen Gamblings gerne als vergebliche Hoffnung darstellen, könnte schon bald Wirklichkeit werden – klassische Casinos, die wieder an Beliebtheit gewinnen und Online Spielhallen ihre hart erarbeitete Kundschaft streitig machen. Ob landbasierte Spielhallen tatsächlich bald auf dem Vormarsch sein werden, wird wohl erst die Zukunft zeigen. Potentielle Gründe dafür erklären sich allerdings fast schon von selbst. Als Tagträumerei sollten diese Faktoren also definitiv nicht angesehen werden.

Die Casinoatmosphäre

Wer schon einmal in einem landbasierten Spielcasino war, der weiß genau, worauf dieses Argument abzielt. Die Casino-Stimmung, ja die gesamte Atmosphäre der Umgebung lässt sich nicht ohne Weiteres über bereitgestellte Spiele auf einem Bildschirm online rekonstruieren. Die gesamte Sensorik wird bei einem landbasierten Casinobesuch angesprochen, am Bildschirm beschränkt sich das Casinoerlebnis auf die visuellen Faktoren.

Soziale Interaktion – Ein größeres Bedürfnis als je zuvor

Als Langzeitfolge der aktuellen globalen Covid-19 Krise sehen Experten häufig eine Rückkehr zur sozialen menschlichen Interaktion vorher. Was nun schon seit Monaten eingeschränkt wurde, wird dadurch in Zukunft besonders interessant werden. Sich mit Menschen zu treffen und persönliche Interaktionen zu erleben, könnte durch den hohen Isolationsgrad der vergangenen Monate schon bald einen besonders hohen Stellenwert einnehmen.

Von anderen Spielern lernen

Ein dritter und wesentlich casinospezifischerer Grund dafür, dass sich klassische Casinos vermutlich auch weiterhin bewähren werden, liegt in den gerne in Vergessenheit geratenen Lerneffekten. Von anderen Spielern zu lernen, ist vor allem bei komplexeren Spielen wie beispielsweise Poker essentiell. Basierend auf der Theorie des Modelllernens können somit vor Ort Mimiken, Gestiken und Vorgehensweisen anderer Spieler als Grundlage für die eigene Entwicklung der Spielfähigkeiten dienen und damit langfristig den eigenen Spielerfolg steigern.