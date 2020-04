DailyGame.at wünscht euch frohe Ostern

Ein schönes Osterfest wünscht euch die DailyGame.at-Redaktion!

Wir wünschen allen Lesern und Freunden wunderschöne Ostern! Auch wenn dieses Jahr nur im engsten Familienkreis gefeiert werden darf, genießt das Osterfest!

Wir werden natürlich nach Ostern für euch wieder in voller Stärke da sein, um euch mit den neuesten Games News und Spieletests zu versorgen.

Bis dahin könnt ihr ein paar Games News von uns nachlesen. Eine gute Übersicht der letzten 200 Meldungen ist unsere “Update”-Seite. Dort findet ihr euch Meldungen unserer brandneuen Kategorie “Guides”, die noch sehr klein ist, aber schon den ein oder anderen weitergeholfen hat.

In den letzten Tagen haben wir etliche neue Spieletests für euch bereitgestellt:

Natürlich hat sich auch in unserer Blog-Kategorie einiges für euch getan. So hat Eva für euch die besten 8 Games für die “Quarantäne” zusammengestellt. Manuel hat die coolsten Sprüche des Duke mit einen Inspirationen zusammengefasst und ich hab meinen Senf zu GTA Online für die nächsten Konsolen-Generation und GTA 6 abgelassen. Außerdem haben wir für euch “das Duell” PlayStation 5 vs. Xbox Series X unter die Lupe genommen.

DailyGame bietet nicht nur Games: Aktuelles zu Filme & Serien

In der Filme und Serien-Abteilung hat sich auch einiges getan. Seit Anfang des Monats haben wir dort unseren ersten eigenen Redakteur, der euch immer wieder mit neuen Meldungen zu unserern Lieblings-Serien und -Filmen versorgt. Also alles was irgendwie mit Fantasy, Sci-Fi und Action zu tun hat. Wusstet ihr das “I Am Legend” eigentlich gar kein Zombiefilm ist? Oder das ein Spin-off zu Haus des Geldes in Arbeit ist?

Für alle Gewinnspiel-Freunde: Aktuell gibt es bei uns, bis zum 15. April, die Möglichkeit einen PS4-Code des brandaktuellen Final Fantasy 7 Remake zu gewinnen. Mehr dazu erfährt ihr auf der Gewinnspiel-Seite, hier bei DailyGame!

In diesem Sinne: Schönes langes Oster-Wochenende!

Markus, Eva, Adnan, Manuel, Markus, Michael, Florian, Michael & Verena.