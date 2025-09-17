Nerd Sisters Live: Ari lädt zum zweiten Live-Event – Gewinne 2 Tickets!

Michael WeingärtnerMichael schreibt seit 2017 leidenschaftlich über Games, Filme und Serien. Als Level-40-Konsolero bringt er nicht nur jahrelange Spielerfahrung mit, sondern auch ein geschultes Auge für Storytelling und Charakterentwicklung. Seine Spezialisierung liegt in der Analyse von Blockbustern, Streaming-Highlights und Gaming-Franchises, wobei er tief in die Lore von Star Wars und Dungeons & Dragons eintaucht. Mit Humor, Fachwissen und einem klaren Blick für Details liefert Michael spannende Einblicke für alle, die Unterhaltung lieben.

Schon diesen Freitag, den 19. September 2025, findet das zweite Nerd Sisters Live Event im Lighthouse10 in Wien statt – und wir verlosen auf DailyGame.at 2 Tickets für euch.

Seit 2021 rücken Ari (Arianusch Riesner, Nerd Sister und Podcast Host bei DailyGame) und Lea (Lea Zauner – eSports-Schiedsrichterin mit tiefem Einblick in die Gaming-Branche) in ihrem Podcast Frauen in der Gaming- und Nerdkultur ins Rampenlicht. Gemeinsam sprechen sie über Popkultur, Storytelling, mentale Gesundheit und darüber, wie Frauen die Nerdwelt aktiv mitgestalten – sei es als Streamerinnen, Entwicklerinnen, Künstlerinnen oder Expertinnen.

Von der Idee zum Live Event

Was als eine Podcast Idee gestartet ist, hat sich inzwischen zu einer Plattform mit echter gesellschaftlicher Relevanz entwickelt. Ari, Lea und ihre spannenden GästInnen – von bekannten Streamerinnen bis hin zu Wissenschaftlerinnen zeigen dabei, wie vielfältig die weibliche Perspektive in einer Szene ist, die immer noch oft als männlich dominiert gilt.

2024 feierte Nerd Sisters Live seine Premiere. Ein Abend, der nicht nur Nerd-Frauen auf die Bühne brachte, sondern auch ein starkes Signal setzte: Die Nerdkultur ist bunt, divers und voller Power. Die Fortsetzung folgt jetzt am Freitag mit renommierten Speaker Innen aus Gaming, eSports, Kunst und Wissenschaft – unterstützt vom Hauptsponsor Geizhals.

Mehr Infos zum Event findet ihr auf Nerdsisters.at

Wir sind stolz, Ari bei diesem großartigen Projekt zu begleiten – und geben euch die Chance, live dabei zu sein. Also: Mitmachen, Tickets sichern und einen Abend erleben, der zeigt, dass Nerdkultur viel mehr ist als Klischees.

An der Verlosung dürfen alle mit einem Mindestalter von 18 Jahren teilnehmen die in Deutschland oder Österreich leben. Jeder Teilnehmer kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinner erhalten von uns eine E-Mail. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr uns einfach eine Mail an gewinnspiel@dailygame.at senden.

Viel Erfolg und viel Spaß beim Nerd Sisters Live Event

