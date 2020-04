Spieletest: Bohemian Killing

Das Spiel Bohemian Killing vom Entwickler The Moonwalks bietet einem einen spannenden Perspektivenwechsel zu herkömmlichen Detektiv-Geschichten. Ihr seid nicht dafür zuständig einen Mordfall aufzudecken, sondern spielt den Mörder der versucht seine Tat zu vertuschen.

Wir stecken als Protagonist direkt in unserer Gerichtsverhandlung und geben den Tathergang wieder. Wie dies von statten gegangen sein soll ist eure Entscheidung. Ihr bekommt ein paar Uhrzeiten als Anhaltspunkte die der Richter als Beweise vorgelegt bekommen hat. Diese könnt ihr nun im Spielverlauf entweder so gut es euch möglich ist entkräftigen oder ganz andere Wege einschlagen. Ihr könnt euch auch völlig betrinken um nicht zurechnungsfähig zu sein – es gibt unzählige Möglichkeiten!

Die anfangs etwas gewöhnungsbedürftige Einleitung wirkt mit den vielen Erklärungen etwas komplizierter, als sie eigentlich ist. Hier hätte man vielleicht ein etwas praktischer orientiertes „Tutorial“ wählen können. Grundsätzlich ist die Steuerung sehr intuitiv und auch das Spiel läuft wie eine Geschichte parallel zu euren Handlungen. Das Ganze ist sehr charmant verpackt und auch liebevoll inszeniert. Oftmals war es jedoch auch ein wenig frustrierend, wenn gedanklich die gewählten Schritte völlig Sinn machen würden, der Charakter dann jedoch plötzlich eine Phrase von sich gibt, für die er so gar keinen Grund hatte und so eure ganze Planung zu einer offensichtlichen Lüge wird. Das Ganze ist schon etwas knifflig – dies macht den Spielspaß jedoch auch aus. Das Spiel ist sehr in sich verstrickt und eine kleine Entscheidung kann das Spielende, also die Urteilsverkündung, massiv beeinflussen.

Kurz und blutig

Die Story geht leider fast ein bisschen zu schnell vorbei und so habe ich in ein bisschen über zwei Stunden das Spiel einmal durchgespielt. Ich hatte schon mit dem schlimmsten gerechnet, doch entpuppte sich mein Ende positiver, als ich es mir erwartet habe. Beim zweiten Durchgang habe ich mich dann so richtig gehen lassen und alles an Substanzen mitgenommen, was mir untergekommen ist. Es war sehr unterhaltsam!

Fazit

Die Atmosphäre des späten 19. Jahrhunderts in Paris lässt das Spiel wirklich mysteriös wirken. Die Geschichte zeigt den stetigen Klassenkampf und unterschwelliger Rassismus der damaligen Zeit auf, der schlussendlich zu dieser Tragödie führt. Die Idee des Spiels ist wirklich genial und auch die Umsetzung ist gelungen. Man merkt, dass hier viel Liebe und Zeit in den Aufbau und die Entwicklung geflossen sind. Da der Spielpreis auch nicht zu hoch ist, kann ich dieses Spiel definitiv weiterempfehlen. Ich persönlich hoffe sogar auf ein DLC oder einen zweiten Teil.

