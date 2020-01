NPD Group: Mehr Spiele für Nintendo Switch im Jahr 2019, als für PS4 und Xbox One zusammen

Mat Piscatella, Analyst der Videospielbranche der NPD-Group sagte auf Twitter, dass 2019 mehr Spiele auf dem Nintendo Switch veröffentlicht werden als PlayStation 4 und Xbox One zusammen.

Wusstet ihr eigentlich wieviele Games für Switch, PlayStation 4 und Xbox One im Jahr 2019 erschienen sind?

Piscatella veröffentlichte eine Tabelle, aus der hervorgeht, dass in den ersten drei Jahren weit mehr Spiele auf dem Switch veröffentlicht wurden als auf der Nintendo Wii. Die Wii erreichte in ihrem dritten Jahr einen Spitzenwert von rund 400 veröffentlichten Spielen, was weniger als einem Drittel der Anzahl der auf dem Switch veröffentlichten Spiele entspricht.

We tracked over 1,480 new releases on Nintendo Switch in the U.S. in 2019. That's… that's a lot of new releases on Switch last year, over 400 more than the PS4 and Xbox One combined.

Er fügt hinzu, dass Spiele, die im eShop entdeckt wurden, eine Herausforderung für Entwickler darstellten, da eine der großen Möglichkeiten, die Deals-Charts zu übertreffen, darin besteht, Spiele für nur 0,99 US-Dollar zu verkaufen.

From GamePulse and The NPD Group: New Release count by Platform for 2017, 2018 and 2019 in the U.S., Physical & Digital.

If you're thinking the Switch marketplace got a lot more crowded this year, and that a whole bunch of games were releasing all the time, well, you're right. pic.twitter.com/ByW1azu3zC

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) January 9, 2020