Cyberpunk 2077: Fans entdeckten “GTA: San Andreas”-Easter-Egg

Cyberpunk 2077-Spieler mit Adleraugen entdeckten in den Badlands ein Easter-Egg der auf eine berüchtigte Mission von GTA: San Andreas verweist.

Cyberpunk 2077 hatte im Dezember 2020 einen turbulenten Start. Die Sache ging soweit, dass nicht nur der Aktienkurs von CD Projekt eine Talfahrt begann, sondern das PlayStation das Spiel von seinem Store nahm. Heute ist alles anders. Der Titel erlebte eine Renaissance, nachdem die Netflix-Serie Cyberpunk Edgerunners populär wurde. Nach all den Jahren fand ein Spieler nun ein Easter-Egg in Cyberpunk 2077, dass auf GTA: San Andreas verweist.

Für viele Fans war Cyberpunk 2077 ein “neues GTA”, nachdem Rockstar Games seit 2013 immer wieder den fünften Hauptteil immer wieder neu veröffentlicht (mittlerweile in der dritten Konsolen-Generation). Das gefundene Easter-Egg in Cyberpunk 2077 verweist auf die berüchtigte Zug-Mission in San Andreas.

Cyberpunk 2077-Fan findet Easter-Egg zu “GTA: San Andreas”

Der Easter-Egg fand im Sub-Reddit von Cyberpunk 2077 durchaus Bedeutung, nachdem “benjiibooo” einen Screenshot nach der Entdeckung veröffentlichte. Der Verweis auf GTA: San Andreas kam in Form eines Tagebuchsplitters mit dem Namen “Archivierte Konversation: JC und Little Smoke”. Fans von San Andreas dürften sofort bemerken, dass die Anspielungen sowohl auf CJ als auch auf Big Smoke sind. Der Spaß kommt eigentlich erst bei der Konversation selbst.

Little Smoke sagt zu JC, dass sie “diesem Zug einfach folgen müssen”, worauf JC antwortet: “Du kannst ihn nicht hacken oder irgendeinen Scheiß, um ihn zu stoppen?” Das Gespräch bezieht sich weiter auf das ikonische Train Mission aus GTA: San Andreas, als Little Smoke sagt: “Da kommt ein Zug in die andere Richtung!” und “alles, was du tun musstest, war dem verdammten Zug zu folgen, JC!”

Warum ist die “Train-Mission” in “GTA: San Andreas” so populär?

Eigentlich heißt die Mission “Wrong Side of The Tracks”, bei der Hauptprotagonist CJ und sein Partner Big Smoke einen Zug auf einem Motorrad jagen.

Die Mission ist legendär, da sie für die frustrierende Schwierigkeit bekannt ist. Deshalb hörten Spieler oft den Satz von Big Smoke: “Alles, was wir tun mussten, war, dem verdammten Zug zu folgen, CJ!”

Wo findet man den Easter-Egg zu GTA in Cyberpunk 2077?

Reddit-User “benjiibooo” beschreibt den Fundort folgedermaßen: “So, wie du aus den Badlands in die Stadt kommst … Die Transmission befindet sich zu deiner Rechten, direkt an den Gleisen vor dem Tunneleingang.”

In Cyberpunk 2077 gibt es eine Menge Easter-Eggs zu finden, die die Entwickler eingebaut haben. Einer davon hat etwas mit Pulp Fiction zu tun. Andererseits gibt es in anderen Spielen auch Verweise zu Cyberpunk 2077, wie in Dying Light 2.

Cyberpunk 2077 ist für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Windows PC und noch für Google Stadia verfügbar.

