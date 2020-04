Cyberpunk 2077 hält Easter-Egg zu Pulp Fiction bereit

Der vielleicht am meisten erwartete Titel in diesem Herbst ist – ohne Zweifel – Cyberpunk 2077, das kommende Sci-Fi-Rollenspiel von The Witcher 3-Entwickler-CD Projekt Red. Es muss aufgrund seiner Größe mit verschiedenen Easter-Eggs gefüllt sein, aber es scheint nicht, dass Fans warten müssen, bis Cyberpunk 2077 startet, um sie zu finden.

Der Entwickler hat kürzlich einige Poster und Hintergrundbilder für Fans des kommenden Spiels veröffentlicht, von denen eines den Protagonisten V in einem Zug zeigt. Er sitzt auf den Sitzen, und bei genauerer Betrachtung scheint dieses Cyberpunk 2077-Poster eine Anspielung auf den 1994er Quentin Tarantino-Film Pulp Fiction zu haben.

Es ist schwer zu sagen, ohne ganz nah dran zu sein, aber in die Sitze ist der Satz eingraviert: “Sieht er aus wie ein B —-?” Fans des Films können sich daran erinnern, dass diese Zeile von Samuel L. Jacksons Charakter Jules Winnfield ausgesprochen wird, wenn er jemanden bittet, Marsellus Wallace zu beschreiben. Es ist eine nette Geste, die auf weitere Pulp Fiction-Easter-Eggs in Cyberpunk 2077 hindeutet, obwohl dies offensichtlich noch abzuwarten ist.

New wallpaper, anyone? 🚇

➡ https://t.co/uKpFCcFSRE

***

PS Our latest wallpapers are now also available in two more sizes: 3440×1440 and 3840×2160! pic.twitter.com/Bc0Yc4bymp

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 30, 2020