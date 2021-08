Cyberpunk 2077: Erster kostenloser DLC für Spieler bestätigt

Cyberpunk 2077 (C) CD Projekt Red

CD Projekt Red hat in den vergangenen Monaten viel getan, damit Cyberpunk 2077 – ein ambitioniertes Open-World-Rollenspiel – “richtig” läuft. Obwohl sich der Zustand des Spiels seit dem Release erheblich verbessert hat, sind noch einige Punkte abzuarbeiten, einschließlich neuer Inhalte.

Spät, aber doch, veröffentlichte der polnische Entwickler das neueste Update für Cyberpunk 2077 1.3. Der Patch beinhaltet Hunderte von Änderungen, kleinere Korrekturen bis hin zu größeren Verbesserungen der Stabilität des Spiels. Die Frage der Community: “Wann erscheint der erste kostenlose DLC für Cyberpunk 2077” wurde nun auch beantwortet.

Advertisment

Cyberpunk 2077: Patch 1.3 bringt kostenlosen DLC

Laut den kürzlich veröffentlichten Patch-Notizen für Update 1.3 finden Cyberpunk 2077-Spieler drei kostenlose DLCs aus dem Menü „Zusätzliche Inhalte“ des Spiels. Ähnlich wie bei The Witcher 3: Wild Hunt ist die erste Runde der kostenlosen Inhalte rein kosmetisch, darunter zwei Jacken für V, von denen eine wie die rote Jacke von Akira aussieht , ein neues Johnny Silverhand-Outfit sowie ein kostenloses Wagen.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Wie bekommt man die neuen Jacken? Während Johnnys Outfit über das Cyberpunk 2077-Menü für zusätzliche Inhalte aktiviert werden kann, das seinen Standard-Look ersetzt, befinden sich Syn-Leather Deltajock und Luminescent Punk Jackets in Vs Vorrat in seiner Wohnung (via Multiplayer). Diese Gegenstände sind jedoch erst verfügbar, wenn der Spieler die Mission “The Ride” abgeschlossen und eine Nachricht von Viktor erhalten hat. Die Jacken gelten als seltene/ikonische Qualität und können in einer höheren Qualität hergestellt werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wie bekommt man das neue Auto? Was das Auto angeht, kann der Archer Quartz “Bandit” freigeschaltet oder gekauft werden, abhängig von den Entscheidungen des Spielers, nachdem er die Ghost Town-Quest abgeschlossen und eine Nachricht von Dakota oder Rogue erhalten hat. Für diejenigen, die die Nachricht noch nicht erhalten haben, müssen sich die Spieler in den Badlands befinden, sich weiter von Dakotas Werkstatt entfernen und einige Tage warten, bis sie kontaktiert werden.

Cyberpunk 2077: Spieler warten auf PS5- und Xbox Series X-Version

Die Spieler hätten sich wahrscheinlich mehr über mehr Missionen im Spiel gefreut als kostenlosen DLC, genauso ist die PS5- bzw. Xbox Series X-Version des Open-World-Rollenspiels auf der Wunschliste der Spieler.

Wir müssen noch weiter auf offizielle Details von CD Projekt Red warten.

Cyberpunk 2077 ist ab sofort für PC, PS4, Xbox One und Stadia verfügbar. Dank Abwärtskompatibilität ist das Spiel auch für Xbox Series X/S und PlayStation 5 spielbar.