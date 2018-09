„Sony hört noch immer nicht auf die Spieler“ kommentiert er die Situation rund um das Thema Cross Play bei Playstation. „Alle Spiele sollten Cross Play sein und Fortschritt mit der richtigen Eingabeflexibilität und Spieler-Optionen bieten“

Still isn’t listening to gamers. All games should be cross play and progression with the right input flexibility and gamer options. —-> Sony boss dismisses Fortnite cross-play controversy – The Verge https://t.co/NDJgET0M8t

Nachdem ihn jemand darauf aufmerksam macht, dass die Playstation 4 seit einiger Zeit aber viel erfolgreicher sei als die Xbox One, erwidert dieser nur, dass Microsoft Windows und den Konsolen-markt bedient. „Gaming ist vielfältig! Wenn du nur dazu dienst, einen Teil des Publikums Freude zu bereiten, dann bist du weit, weit im Rückstand“

We run Windows and Console. Larger gaming audience who wants to play together. Gaming is diverse, if you only serve to bring joy to part of an audience then you are behind in many, many ways.

— Mike Ybarra (@XboxQwik) 3. September 2018