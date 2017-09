Counter-Strike: Global Offensive – Ab sofort auch in China spielbar

Es ist (endlich) passiert! DOTA 2 ist nicht mehr das am meisten gespielte Game auf STEAM. Mit Playerunknown’s Battlegrounds ist Entwickler Bluehole ein Meisterwerk gelungen, welches bereits im „Early Access“ auf STEAM sämtliche Rekorde neu aufstellt.

Der aktuelle neue Rekord den Battlegrounds aufgestellt hat ist jener der „gleichzeitig spielenden Gamer“. So hat bisher DOTA 2 den Rekord mit 1,291 Millionen gehalten. Battlegrounds hat es geschafft 1,348 Millionen Gamer gleichzeitig auf die russische Gemetzel-Insel zu lotsen. Dabei ist der Battle-Royale-Shooter überhaupt erst der zweite Titel der die Millionen-Marke überschritten hat. Das Meisterwerk ist bisher noch nicht einmal Counter-Strike: Global Offensive gelungen.

Die Entwickler zeigen sich daher via Twitter erfreut:

Highest peak player count on @steam_games! A sincere thank you to all our players & the amazing @PUBATTLEGROUNDS team I get to work with! GG pic.twitter.com/z8V2rdmQmm

— PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) 16. September 2017