CookieRun : Tower of Adventures – erstmals 3D

Das südkoreanische Spieleentwicklungsunternehmen Devsisters hat die Veröffentlichung eines neuen Mobile-Spiels bekanntgegeben, das unter der Regie von Oven Games entwickelt wurde. CookieRun: Tower of Adventures, vormals als “Project B” bekannt, wurde offiziell enthüllt und hebt sich durch ein kooperatives Gameplay und Echtzeitkämpfe von anderen Titeln der beliebten CookieRun-Reihe ab. Eine weitere Besonderheit: Das Spiel wird in einer bisher einmaligen 3D-Optik präsentiert.

Das neue Spiel wird erstmals öffentlich am Google Play-Stand während der G-Star 2023 vorgestellt, die vom 16. bis 19. November im BEXCO in Busan, Korea, stattfinden wird. Dort wird zum ersten Mal auch eine PC-basierte Demoversion des Spiels präsentiert, bevor es 2024 für iOS und Android veröffentlicht wird.

CookieRun: Tower of Adventures bietet den Spieler:innen die Möglichkeit, in völlig neuen Spielweisen mit neuen und bekannten “Cookies” aus der CookieRun-IP zu interagieren. Das Hauptziel des Spiels ist es, den Cookies dabei zu helfen, die Spitze des Pfannkuchenturms zu erklimmen. Um dies zu erreichen, müssen die Spieler strategische Teams bilden und ihre individuellen Fähigkeiten und Eigenschaften nutzen, um eine Vielzahl von gefährlichen Monstern zu bekämpfen.

Ein weiteres Highlight des Spiels ist das dynamische, story-basierte Gameplay, das entweder allein oder im Koop-Modus mit Freund:innen erlebt werden kann. “CookieRun: Tower of Adventures zielt darauf ab, ein beliebtes Actionspiel zu werden, das Gelegenheitsspieler:innen sowohl allein als auch mit Freund:innen genießen können,” sagte Hyung-wook Bae, Executive Producer von Oven Games.

