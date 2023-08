BRIXITY – Mobile Sandbox Städtebau

Das sieht nach guter Laune aus.

In einer gemeinsamen Ankündigung haben die Spieleentwickler Devsisters und Studio Kingdom ihr neuestes Meisterwerk für Mobilgeräte enthüllt: BRIXITY. Ab sofort zum Download verfügbar, führt das Aufbauspiel die Spieler in ein beispielloses Sandbox-Städtebauspiel ein, das von grenzenloser Kreativität geprägt ist und eine immersive Reise in die Zukunft des urbanen Aufbaus bietet. Begleitend zu dieser Einführung gibt es ein fesselndes Video, das einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Entstehungsprozesses dieses bahnbrechenden Titels gewährt.

BRIXITY bringt frischen Städtebau auf Mobilgeräte

Die grundlegende Idee von BRIXITY revolutioniert den Städtebau mit einer innovativen Wendung. Es geht nicht nur darum, einzigartige Städte aus Bausteinen zu konstruieren; vielmehr geht es darum, die Spielerfahrung zu erweitern, indem man Kreationen erkundet, die von Spielern weltweit erstellt wurden.

Im Herzen des Spiels liegt eine optimistische und immersive Welt. Die Handlung ist 500 Jahre in der Zukunft angesiedelt, nachdem die Erde von einer neuen Spezies namens Pipos verwüstet wurde. Das Spiel zeigt den Wiederaufbauprozess, bei dem diese faszinierenden Pipos eine zentrale Rolle spielen.

Mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, Erscheinungsbildern und Berufen ermöglichen sie vielfältige Interaktionen im BRIXITY-Universum. Spieler sind eingeladen, das Spiel in ihrem eigenen Tempo zu genießen, ohne sich von Zeitbeschränkungen für Missionen oder Wettbewerbe unter Druck setzen zu lassen.

Um den offiziellen Start zu feiern, hat Devsisters BRIXITY mit ihrer beliebten Spielreihe Cookie Run verbunden. Spieler, die bestimmte Aufgaben im Game abschließen, werden mit verschiedenen Ressourcen und Kostümen für Cookie Run: Ovenbreak belohnt. Außerdem gibt es Ressourcen, Schloss-Designs und eigene thematische Dekorationen für Cookie Run: Kingdom.

In einer einzigartigen Wendung können Spieler auch an speziellen Cookie Run-Missionen teilnehmen, um zwei Cookie Run-Baupläne und fünf einzigartige Cookie-Themen-Bausteine freizuschalten.

BRIXITY, das in Englisch, Koreanisch und Japanisch verfügbar ist, kann derzeit im Google Play Store und im App Store heruntergeladen werden. Die Verpflichtung der Entwickler zu einer mehrsprachigen Benutzeroberfläche zeigt ihre Hingabe zur Inklusivität und zur Erreichung eines globalen Publikums.

Mit seinem innovativen Gameplay, fesselnden Handlungssträngen und nahtloser Integration des beliebten Cookie Run-Universums setzt BRIXITY einen neuen Maßstab in der mobilen Gaming-Branche. Während die Spieler sich auf diese Reise der Kreativität und Erkundung begeben, wird die gemeinsame Anstrengung von Devsisters und Studio Kingdom deutlich, die endlose Stunden Unterhaltung und Inspiration für Spieler verschiedener Hintergründe verspricht. Verpasst nicht die Gelegenheit, die Zukunft Stein für Stein mit BRIXITY zu gestalten.