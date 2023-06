Cloud-Game-Streaming auf der PS5: Spiele direkt erleben!

Cloud-Game-Streaming nun endlich auch für die PlayStation 5? Sony testet es bereits. Hier alle Informationen dazu.

PlayStation 5 (PS5) - (C) Sony

Du besitzt eine PlayStation 5? Dann haben wir aufregende Neuigkeiten für dich! Sony testet derzeit das Cloud-Streaming für unterstützte PS5-Spiele. Das bedeutet, dass du bald die Möglichkeit haben wirst, PS5-Titel aus dem “PlayStation Plus Game Catalog” und Game-Trials sowie unterstützte digitale PS5-Titel direkt über das Cloud-Game-Streaming auf deiner PS5-Konsole zu spielen. Du musst diese Spiele also nicht mehr zuerst auf deine Konsole herunterladen.

Für welche PS5-Spieler soll Cloud-Game-Streaming zur Verfügung stehen? Diese Funktion wird als zusätzlicher Vorteil für PlayStation Plus Premium-Mitglieder angeboten, um den Wert von PlayStation Plus weiter zu steigern. Das heißt, wenn du ein Premium-Mitglied bist, wird es noch einfacher sein, in deine Lieblingsspiele einzusteigen und sofort loszulegen. Kein Warten mehr auf den Download oder das Installieren von Spielen. Du kannst einfach das Cloud-Game-Streaming nutzen und direkt ins Spielgeschehen eintauchen.

WERBUNG

Welchen Nutzen hat es für mich als PS5-Spieler?

Cloud-Game-Streaming bringt eine neue Dimension des Spielens auf deine PS5. Du kannst Spiele sofort starten, ohne auf den Download zu warten, und sie direkt über die Cloud streamen. Das bedeutet, dass du auch auf Geräten ohne ausreichende Speicherkapazität oder ohne physische Discs auf eine breite Auswahl an Spielen zugreifen kannst.

Die Einführung des Cloud-Game-Streamings auf der PS5 ist ein Schritt, um das Spielerlebnis noch flexibler und bequemer zu gestalten. Du kannst auf deine Spielebibliothek zugreifen, egal wo du bist, solange du eine stabile Internetverbindung hast. Ob du gerade unterwegs bist, bei Freunden oder im Urlaub, du kannst deine Lieblingsspiele auf Knopfdruck genießen.

Was wird dafür benötigt? Um das Cloud-Game-Streaming auf deiner PlayStation 5 (PS5) zu nutzen, benötigst du lediglich eine PlayStation Plus Premium-Mitgliedschaft und eine schnelle Internetverbindung. Sobald diese Funktion offiziell eingeführt wird, kannst du ganz einfach deine Spiele streamen und das volle Potenzial deiner Sony-Konsole ausschöpfen.

Sei gespannt auf das Cloud-Game-Streaming auf deiner PS5 und erlebe die Welt der Spiele ohne Einschränkungen. Spiele deine Lieblingstitel direkt auf deiner Konsole, ganz ohne Wartezeiten. Die Funktion wird auch in abgehbarer Zeit am PlayStation Handheld “Project Q” funktionieren. Dabei muss jedoch eine aktive Verbindung zu deiner PlayStation 5-Konsole bestehen.