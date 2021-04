Xbox Game Pass im April 2021: GTA 5, Zombie Army 4, NHL 21 und mehr!

GTA 5 ist im April 2021 Teil des Xbox Game Pass. - (C) Take 2, Rockstar Games, Microsoft - Bildmontage: DailyGame

Microsoft veröffentlicht alle zwei Wochen neue Spiele für den Xbox Game Pass, so auch im April 2021. Die Spiele sind entweder/oder auf PC, Xbox Series X/S, Xbox One und via Cloud über Android spielbar.

Die neue Liste der Xbox Game Pass-Spiele im April übernimmt Grand Theft Auto 5 (GTA 5) das sowohl auf den Xbox-Konsolen wie auch über die Cloud (Android) verfügbar ist. Damit kann man das echte GTA 5 auf dem Smartphone spielen!

Folgende Spiele starten ab dem 8. April 2021 im Xbox Game Pass

Grand Theft Auto 5 (GTA 5) (Cloud und Konsole)

Zombie Army 4: Dead War (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

Disneyland Adventures (Cloud)

Rush: A Disney/Pixar Adventure (Cloud)

Folgendes Spiel startet ab dem 12. April 2021 im Xbox Game Pass

NHL 21 (Konsole) via EA Play

Folgende Spiele starten ab dem 15. April 2021 im Xbox Game Pass

Rain on Your Parade (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

Pathway (PC) ID@Xbox

Xbox Game Pass: Cloud Gaming (Beta) umfasst mehr als 50 Spiele

Im September 2020 erschien mit Minecraft Dungeons das erste Spiel, das Xbox Touch Control unterstützte. Seitdem sind immer mehr Spiele mit diesem Feature ausgerüstet worden. Damit benötigt man zum Zocken via Cloud Gaming (Beta) keinen Xbox-Controller mehr, sondern nutzt den Bildschirm des Smartphones. Eine vollständige Liste aller Touch-fähigen Spiele im Game Pass hat Xbox.com.

Kostenlose DLCs und Updates

Neben neuen Spielen, die immer wieder abgetauscht werden, gibt es auch eine Reihe von DLCs und Updates, die für Xbox Game Pass-Besitzer zur Verfügung stehen.

Jetzt verfügbar – Among Us: The Airship Update (PC)

Verfügbar bis zum 12. April – Gears 5: Gratis Batista als Marcus-Skin

Jetzt verfügbar – Grounded Foto-Modus Update

Ab 7. April verfügbar – Halo: The Master Chief Collection Season 6

Diese Spiele verlassen den XGP im April 2021

Wenn neue Spiele kommen, dann ist es auch so, dass Titel auch wieder verschwinden. Diesmal trifft es vor allem eine Latte von EA Play-Titeln.

15. April – Deliver Us the Moon (Konsole und PC)

15. April – Gato Roboto (Konsole und PC)

15. April – Wargroove (Konsole und PC)

16. April – Madden 15 (Konsole) EA Play

16. April – Madden 16 (Konsole) EA Play

16. April – Madden 17 (Konsole) EA Play

16. April – Madden 18 (Konsole) EA Play

16. April – Madden 25 (Konsole) EA Play

16. April – NHL 18 (Konsole) EA Play

16. April – NHL 19 (Konsole) EA Play